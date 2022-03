PNH : des rotations dans la chaine de commandement

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Des changements viennent d’etre operes dans la chaine de commandement de la Police nationale d’Haiti (PNH). L’institution policiere a publie une note a cet effet ce jeudi. Selon ladite note, le commissaire divisionnaire Jolicoeur Allan Serge, ex-directeur departemental du Sud, est mute au poste de directeur departemental de l’Ouest-1. <>, peut-on lire dans la note de la PNH publiee sur les reseaux sociaux.

La PNH a egalement fait etat d’autres changements effectues le meme jour. <>, indique la direction generale de la Police nationale d’Haiti.

Ces rotations interviennent alors que la PNH peine a ramener la paix et la securite dans le pays. Quatre departements restent toujours coupes du reste du pays en raison d’une guerre de gangs qui sevit a Martissant depuis plus de neuf mois. Le gang 400 Mawozo et d’autres bandes alliees continuent de faire regner la terreur dans la plaine du Cul-de-Sac et ses environs. Les homicides et cas d’enlevement se multiplient dans la region metropolitaine.

Ce vendredi, Le Nouvelliste a appris l’assassinat du policier Henry Marc Milians le jeudi 10 mars 2022. Il a ete attaque par des bandits armes a Canaan, vaste bidonville de la commune de Croix-des-Bouquets. Son corps crible de balles a ete retrouve non loin de l’hopital destine aux policiers a Bon-Repos. La victime etait affectee a la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), plus precisement a la Brigade de lutte contre le vol de vehicules.