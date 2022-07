P?nurie de carburant, ins?curit?, la rue crache sa col?re

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Port-au-Prince et d’autres communes de la r?gion m?tropolitaine ont connu une journ?e de tension ce 13 juillet. Des barricades ont ?t? ?rig?es dans les rues ? partir de 7h30 a.m. jusqu’en fin d’apr?s-midi pour protester contre la p?nurie du carburant et l’ins?curit? qui endeuille et appauvrit les familles.

La gazoline se vend jusqu’? 1 500 gourdes le gallon alors que le m?me produit n’est pas disponible dans les stations d’essence. La p?nurie des produits p?troliers s’est amplifi?e cette semaine ? cause de la guerre des gangs ? Cit? Soleil, non loin d’un terminal p?trolier. Il devient impossible pour les stations d’essence de s’approvisionner.

Cette journ?e de protestation a ?t? notamment orchestr?e par des chauffeurs de taxi moto, tr?s concern?s par la raret? du carburant. <>, a fulmin? L?onard, ? c?t? d’une barricade sur la route de Bourdon.

En plus des motocyclistes, des riverains et militants politiques ont ?t? ?galement remarqu?s dans certains secteurs. Ces derniers ont d?nonc? eux aussi la p?nurie mais surtout l’ins?curit? et l’inaction du gouvernement Henry. Le premier ministre Ariel Henry est sous le feu des critiques et est accus? de fermer les yeux sur la situation s?curitaire du pays. Le chef du gouvernement a pr?f?r? se d?placer jusqu’? l’ambassade du Japon apporter ses condol?ances au peuple japonais pour l’assassinat de l’ancien PM Shinzo Abe au lieu d’?voquer les nombreux morts occasionn?s par une guerre entre gangs ? Cit? Soleil.

En effet, depuis le 8 juillet, deux coalitions de bandes arm?es s’affrontent pour le contr?le de territoires dans le plus grand bidonville du pays. Un r?cent rapport du R?seau national de d?fense des droits humains (RNDDH) a fait ?tat de 89 morts provoqu?es par ces affrontements.

Les riverains de Cit? Soleil, en plus de la guerre des gangs, sont confront?s ? une grave crise humanitaire. Lors des protestations de ce mercredi, certains ont interpell? le premier ministre Ariel Henry pour l’inviter ? agir. <>, a appel? une quadrag?naire au niveau de Delmas 32, ? quelques m?tres de la T?l?vision nationale d’Ha?ti.