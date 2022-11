P?nurie de carburant, l’acc?s aux services bancaires se d?grade

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

De longues files d’attente sont constat?es ? l’entr?e des banques commerciales d?s l’aurore et m?me au-del? des heures de fonctionnement habituelles depuis que le pays est frapp? par les effets prolong?s de la p?nurie de carburant. Aller ? la banque pour faire une transaction devient un calvaire. Les succursales sont d?bord?es et le nombre de transactions effectu?es sur une journ?e ? augment? consid?rablement. A un certain moment de la journ?e, les transactions en devises (surtout en dollar) deviennent impossibles. Cela met en rage les clients concern?s qui, ? bout de patience abandonnent la file d’attente apr?s des heures.

Lundi 24 octobre 2022, 8h35 du matin, Aline, une institutrice de 46 ans crache sa col?re ? la face d’un responsable de s?curit? qui vient d’apprendre ? plus d’une centaine de clients mass?s devant les portes entr’ouvertes d’une succursale situ?e ? Nazon, que la banque ne fonctionne pas aujourd’hui. <>, s’emporte Aline, support?e par une dizaine d’autres clientes qui montaient la garde devant ladite succursale depuis 5h a.m.

Ces derniers jours, elles sont l?gion les escarmouches entre employ?s et clients impatients dans les lignes interminables qui voient des gens ne se portant pas trop bien ou un peu ?g?s presque tomb?s en syncope ? force d’attendre dans les lignes en plein soleil ou dans des salles mal a?r?es. Mayotte, une travailleuse de la presse en a pris pour son compte le 28 octobre dernier en faisant le pied de grue devant une succursale ? la rue Lamarre au Centre-ville de Port-au-Prince de 8h a.m. jusqu’? 2h35 p.m. Aux bords de l’?vanouissement apr?s six heures d’attente, sans rien manger ni boire, elle est sortie de la ligne pour rentrer chez elle sans avoir eu la chance de faire sa transaction.

A l’heure de la grande crise du carburant et de l’inflation gallopante, situation crois?e in?dite dans le pays, l’image des files interminables devant les banques commerciales ? Port-au-Prince et de certaines villes de province saute aux yeux. Certaines images circulant sur les r?seaux sociaux montrent des clients d?sesp?r?s tentant de rentrer par effraction ? l’interieur des succursales sous les yeux des agents d?bord?s.

Par ailleurs, tout au long de cette crise marqu?e par des sc?nes de violences de toutes sortes, les banques commerciales se trouvent dans la ligne de mire de quelques groupes de protestataires en col?re. PLusieurs succursales bancaires ont fait l’objet de pillage et d’incendie suite ? l’annonce de l’augmentation des prix de l’essence par le gouvernement. C’est le cas des succursales de la Unibank au Cap-Haitien, ? Petit-Go?ve et ? L?og?ne. Dans la cit? de Faustin Soulouque, une succursale de la Banque nationale de cr?dit (BNC) avait ?t? ?galement saccag?e.

A rappeler que bien avant les troubles sociopolitiques qui secouent actuellement le pays, les institutions bancaires se trouvaient dans le viseur d’un leader politique influent qui s’insurgeait et lan?ait des appels virulents contre les institutions bancaires. Jusqu’? pr?sent, les banques commerciales sont encore sur le qui-vive.

Ces violences ne sont pas sans cons?quences. Les succursales des institutions bancaires attaqu?es ne sont pas op?rationnelles. Pour acc?der aux services des banques victimes, certains clients se trouvent dans l’obligation de faire de longs d?placements d’une commune ? une autre. <>, a soulign? un agent de s?curit?. D’apr?s le Plan national d’?ducation financi?re (PNEF) – Ha?ti 2020-2025, la population exclue qui n’utilise pas de services des institutions bancaires et non-bancaires repr?sente 46%. Avec cette crise qui pr?vaut depuis tant?t deux mois dans le pays, le nombre des exclus sur le plan financier risque d’augmenter.

Face ? la p?nurie de carburant, l’Association professionnelle des banques (APB) a pris, le 1er octobre 2022, la d?cision de faire fonctionner les banques trois jours par semaine ( lundi, mercredi, vendredi). Ce rationnement dans l’horaire de fonctionnement a contribu? grandement ? la ru?e des clients vers les guichets bancaires. A cela, il faut encore ajouter le quasi-dysfonctionnement des ATM et de plusieurs points de services pour des raisons diverses. Ce qui fait que les services bancaires ne sont assur?s qu’? travers d’un nombre plus restreint de succursales disponibles.