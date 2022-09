P?nurie de carburant, vie ch?re, d?mission d’Ariel Henry, Port-au-Prince a manifest?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Plusieurs milliers de manifestants ont gagn? les rues de Port-au-Prince ce mercredi 7 septembre. L’occasion pour les protestataires de d?noncer la p?nurie du carburant, d’exiger la d?mission du chef du gouvernement Ariel Henry et de dire non ? la politique mise en place par la banque centrale. Des proches de Pitit Desalin, d’anciens alli?s d’Ariel Henry et d’anciens opposants ? Jovenel Mo?se ont ?t? remarqu?s sur le macadam.

Jean-Charles Mo?se a mis le cap sur Port-au-Prince apr?s avoir r?alis? plusieurs rassemblements dans la m?tropole du Nord. Dans ses prises de parole au Cap-Ha?tien, Jean-Charles Mo?se avait appel? ? attaquer les banques qui, selon lui, sont responsables de la d?pr?ciation de la gourde par rapport au dollar. Ce mercredi, l’ancien candidat ? la pr?sidence a exig? le retrait de la circulaire 114-2 de la BRH qui stipule que <>. <>, a d?clar? l’ancien maire de Milot Jean Charles Mo?se.

Armel R?my, signataire de l’accord de Montana, pr?sent ?galement dans les rues, a d?plor? la d?t?rioration des conditions de vie de la population. <>, a-t-il exig?.

<>, a, pour sa part, pest? un manifestant, alors que la marche s’approchait de P?tion-Ville.

La manifestation de ce mercredi a d?marr? ? la rue Capois, devant les locaux de l’ambassade de France. Ensuite les protestataires se sont rendus au carrefour de l’a?roport, en passant par Lalue et Nazon. Ils ont ?galement arpent? la route principale de Delmas en direction de P?tion-Ville, la rue Panam?ricaine, Bourdon. La police a fait usage de gaz lacrymog?ne pour repousser des manifestants qui voulaient se rendre dans les parages de la r?sidence officielle du Premier ministre ? Musseau. Les forces de l’ordre ont lanc? des grenades lacrymog?nes en direction des protestataires qui ont ripost? par des jets de pierre. Des protestataires ont ?galement caillass? le local de la Unicarte ? la rue Faubert et d’autres entreprises et commerces ? Delmas et ? P?tion-Ville.

? part la r?gion m?tropolitaine, des protestations ont eu lieu ?galement dans d’autres villes du pays, notamment aux Cayes, ? J?r?mie, ? Jacmel, ? Saint-Marc, ? Hinche, au Cap-Ha?tien, ? Port-de-Paix. Des sc?nes de pillage ont ?t? rapport?es ? J?r?mie o? l’on a recens? ?galement trois bless?s. La ville de Port-de-Paix compte ?galement pas moins de trois bless?s au cours de cette journ?e de protestation.