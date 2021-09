Port-au-Prince: au moins dix personnes enlevees en vingt-quatre heures

Au moins 10 personnes ont ete kidnappees entre jeudi et vendredi, a Port-au-Prince, a appris Le Nouvelliste. A Turgeau, non loin de l’eglise St-Louis Roi de France, Mackenley Mogene et son frere ont ete enleves. En signe de protestation, des collegues de Mackenley Mogene a la direction du budget du ministere de l’Economie et des Finances ont manifeste a l’avenue Charles Sumner vendredi matin. <>, a indique un manifestant.

<>, a peste un autre employe du MEF, sous le choc apres avoir appris la nouvelle de ce double enlevement survenu jeudi.

Les informations obtenues indiquent que Marie Frantzie Simeon, journaliste culturelle, une femme petillante et socialement engagee, a ete enlevee a l’avenue Christophe, en debut de soiree jeudi. Certains de ses pairs, choques, ont partage sur les reseaux sociaux des messages appelant a la liberation de la journaliste.

A Christ-Roi, en fin d’apres-midi, un homme et une femme ont ete kidnappes le meme jeudi. Les ravisseurs ont laisse dans le vehicule un enfant en bas age qui etait avec ces deux victimes, a confie notre source. Hier jeudi, dans l’apres-midi, a Martissant, trois personnes ont ete kidnappees, dont la mere d’un celebre chanteur de compas de la nouvelle generation.

Selon notre source, ces trois cas de kidnapping, a Martissant, zone de non-droit, ont ete perpetres separement. Ce vendredi, deux employees d’une entreprise privee manquent a l’appel. <>, a confie une source interrogee par le journal.

Contactee, la porte-parole de la Police nationale d’Haiti (PNH), Marie Michele Verrier a indique au Nouvelliste que <>. <>, a confie la porte-parole de la PNH.