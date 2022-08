Port-au-Prince entame une nouvelle semaine sous tension

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Port-au-Prince s’est r?veill? sous tension ce lundi 29 ao?t. T?t dans la matin?e, des barricades ont ?t? ?rig?es ? Lalue, Delmas et P?tion-Ville. Des centaines de manifestants ont ?galement ?t? remarqu?s dans les rues vers midi. Les protestataires ont parcouru les avenues John Brown et Martin Luther avant de franchir la route principale de Delmas en direction de P?tion-Ville.

Les manifestants ont d?plor? le co?t ?lev? de la vie. Ils ont ?t? ?galement tr?s critiques envers les autorit?s qui, selon eux, n’ont rien fait pour r?soudre la raret? de carburant et le probl?me de l’ins?curit?. <>, a fulmin? une quinquag?naire.

Les manifestants ont ?galement exig? le d?part du Premier ministre Ariel Henry, apr?s plus d’un an pass? au pouvoir. <>, a d?clar? un manifestant, alors que la foule se trouvait ? Nazon.

Les agents de la Police nationale d’Ha?ti (PNH) ont dispers? la marche non loin de P?tion-Ville. Des grenades lacrymog?nes ont ?t? lanc?es en direction de la foule. De fortes d?tonations ont ?galement retenti un peu partout. Ce qui a provoqu? une ?norme panique entre les communes de Delmas et P?tion-Ville. La circulation a ?t? impossible dans certaines zones. Des individus non identifi?s ont lanc? des pierres et tessons de bouteilles en direction des automobilistes qui s’aventuraient ? franchir certaines barricades.

Les activit?s ont tourn? au ralenti ? Port-au-Prince ce lundi. Tr?s peu de v?hicules des transports en commun ont ?t? remarqu?s dans les rues. Les banques, supermarch?s ou maisons de transfert ont ouvert leurs portes. Certains fonctionnaires de l’administration publique ont quitt? leurs postes ? la mi-journ?e. En plus de la capitale, d’autres manifestations pour exiger le d?part du Premier ministre Henry ont ?galement eu lieu ? J?r?mie, Mirago?ne, Petit-Go?ve et Jacmel.