Port-au-Prince: paralysie totale des activit?s, une station de radio attaqu?e

Les activit?s ont ?t? compl?tement paralys?es dans la r?gion m?tropolitaine et dans plusieurs d?partements du pays, ce 13 septembre 2022. Tr?s t?t mardi, des rues ont ?t? compl?tement barricad?es. Le commerce, le transport en commun ?taient au point mort. Les portes des institutions de l’administration publique, des banques, des supermarch?s et des maisons de transfert sont rest?es ferm?es. Il ?tait difficile m?me pour les pi?tons de se rendre d’un point ? un autre au cours de la journ?e de ce mardi.

A Delmas 17, des protestataires ont tent? d’investir le local de l’Office national assurance vieillesse (ONA). Selon un t?moin, des individus ont fait feu et lanc? des pierres en direction de l’institution. En r?action, les agents de s?curit? ont proc?d? ? des tirs de dissuasion. <>, a expliqu? une source au journal. Des agents de la police ont ?t? d?p?ch?s pour emp?cher aux protestataires d’envahir les locaux de l’institution.

A P?tion-Ville, o? des centaines de manifestants ont gagn? les rues, des locaux de plusieurs institutions ont ?t? attaqu?es. C’est le cas de la station de radio Model FM, situ?e ? la rue Rebecca. <>, peut-on lire dans une publication de la radio sur Facebook, accompagn?e de plusieurs clich?s de baies vitr?es et autres mat?riels cass?s. Des individus non identifi?s s’en sont ?galement pris ? d’autres entreprises ? P?tion-Ville et Delmas, tentant certaines fois de les piller.

Des ambassades ferm?es jusqu’? nouvel ordre

L’ambassade de France, situ?e dans les parages du Champ de Mars, a publi? des consignes de s?curit? ? ses ressortissants et annonc? sa fermeture jusqu’? nouvel ordre. <>, peut-on lire dans l’avis publi? par l’ambassade de France.

En fin d’apr?s-midi, l’ambassade d’Espagne a ?galement annonc? sa fermeture pour mercredi 14 septembre. “En raison des ?v?nements ? Port-Au-Prince, nous sommes constraints ? fermer les services de l’Ambassade d’Espagne au public ce mercredi 14 septembre. Nous nous excusons pour ce d?sagr?ment”, peut-on lire sur le compte Twitter de l’ambassade.

D?but?es depuis plusieurs semaines, les manifestations ont augment? en ampleur lundi pour protester contre l’annonce du premier ministre Ariel Henry de revoir ? la hausse le prix des carburants (objets de mach? noir), qui se vendent beaucoup plus au march? informel. Lors d’une adresse ? la nation, le chef du gouvernement avait r?v?l? que l’Etat a d?pens? plus de 50 milliards de gourdes pour subventionner ces produits. Selon ses explications, l’arr?t de la subvention va garantir la disponibilit? du carburant dans toutes les stations et un retour ? la normale du march? qui, depuis au moins deux mois tend ? se d?structurer.