The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publi? le 2022-09-19 lenouvelliste.com

Des membres de la population ont pill?, tr?s t?t ce lundi 19 septembre, les locaux de la Caritas, ? Lavaud, sur la route vers Saint-Louis du Nord. Les gens emportent des denr?es alimentaires.

