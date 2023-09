Portrait de Jonathan Marcellus, ce jeune lycéen qui a réussi son bac unique dans des conditions difficiles

​

Portrait de Jonathan Marcellus, jeune podcasteur qui a réussi son bac unique S4 2022-2023 au Lycée Jean-Jacques Dessalines.

Jonathan Marcellus, âgé de 21 ans, a réussi les épreuves du baccalauréat unique S4 pour l’année académique 2022-2023 avec un total de 1048 points sur 1900. Élève du lycée Jean-Jacques Dessalines, il a terminé ses études classiques dans des conditions difficiles, a-t-il dit. Natif de Port-au-Prince, il n’a jamais lâché malgré la situation sécuritaire du pays et le mauvais fonctionnement de l’école haïtienne ces dernières années à cause des troubles sociopolitiques et est devenu à son jeune âge un podcasteur et tient aussi plusieurs cordes à son arc dont le mannequinat. Dans une longue interview accordée à Juno7, il a parlé de son parcours académique, ses projets d’avenir, l’échec catastrophique des élèves aux examens et d’autres sujets connexes.

Né en avril 2002 à Port-au-Prince, Jonathan Marcellus a passé la majeur partie de son enfance en adoption à Saint-Michel de l’Attalaye, nous a-t-il révélé. C’est à l’âge de 13 ans, qu’il a quitté la ville susmentionnée pour rentrer à Port-au-Prince afin de poursuivre ses études au Lycée Jean-Jacques Dessalines. Dans cet établissement scolaire, il a fait toutes ses études secondaires et l’a bouclé cette année.

Cette année les résultats du baccalauréat sont très catastrophiques pour tous les départements du pays. À Port-au-Prince, seulement 1 742 candidats ont été admis sur 5 890. Pour Jonathan, il fait partie des champions dans cette conjoncture. “La sensation d’être un champion comme les 1742 autres bacheliers, je me sentais enfin (un petit peu) libre car fini mes études classiques avoir un diplôme c’est pour toute ma famille, mes amis et mes admirateurs (trices) sur les réseaux sociaux”, a-t-il déclaré.

Être lycéen en Haïti veut dire beaucoup lorsqu’on sait que cette catégorie d’élèves se trouve toujours dans des situations difficiles en raison des mouvements de grève à répétition des professeurs, l’absence des professeurs en salle de classe et surtout les mauvaises conditions d’apprentissage. Jonathan Marcellus surnommé Mister JM par certains, a abordé le problème et l’année difficile qu’il a traversée avec ses camarades.

“Nous les écoliers nous apprenons dans des situations infra humaines”, a-t-il dit. “Prenons l’exemple de mon lycée Jean-Jacques Dessalines. Depuis 2010 on continue à étudier sous les décombres dans des hangars”, a-t-il poursuivi avant d’ajouter que les écoliers préparent le baccalauréat avec le stress du quotidien. “On nous a ajouté toutes les tracasseries d’Haïti à notre tronche si on cherche un écolier avec une quiétude d’esprit il ne faut surtout pas le chercher en Haïti même les étudiants d’ailleurs.”

Jonathan Marcellus, écolier, podcasteur et mannequin à la fois

À côté de ses études classiques, Jonathan n’a jamais lâché la partie professionnelle. Avant même de terminer ses études, il était déjà podcasteur et mannequin professionnel. Le jeune lycéen a expliqué comment il a fait pour rester dynamique et consistant. “Ce dynamisme, c’est grâce aux sacrifices, le respect que j’ai pour ma personne car j’essaie d’être quelqu’un de réglo pour mon entourage et pour la personne que je reviendrai dans 20 ans”,a-t-il dit avec beaucoup de fierté.

Toutefois, le podcasteur est conscient qu’il évolue dans son champ d’activité et veut construire un bon entourage pour aller de l’avant. “Ces activités ce sont des activités qui sont dans mes champs de compétences ce qui signifie qu’elles étaient toujours dans mon goût et dans ces endroits là c’est là que les bonnes personnes énergiques d’Haïti se trouvent sur la réserve d’Haïti (les jeunes) . Ce sont des endroits dans lesquels j’aimerais évoluer et vous savez ce qu’on dit le réseautage c’est l’un des clefs du succès et c’est ce que je cherche de tout mon être.”

Jonathan Marcellus découvre le mannequinat par l’une des meilleures écoles de mode en Haïti ( Innovation Mode Agency), qui recrutait des jeunes passionnés de la mode, et il a participé parce qu’il travaillait sur son estime. Après le casting, on a fait appel à lui pour lui annoncer qu’il a été sélectionné. Depuis lors, il évolue dans ce domaine. Maintenant, il est l’ambassadeur de ladite école à l’échelle nationale.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus à maintes reprises, Jonathan Marcellus est aussi un podcasteur. En 2022 il a lancé son premier podcast intitulé «Let’s talk about…». Dans cette émission, il discute avec un invité pour parler d’un sujet qui n’est d’actualité mais qui plaît toujours à son auditoire, a-t-il détaillé. Dans cette même année, il a aussi publié un deuxième podcast intitulé «Célibataire et alors», qu’il considère comme son bébé.

Ce podcast est conçu pour les célibataires qui n’ont besoin de personne et qui en profite chaque jour. Dans chaque épisode, un aspect différent du célibat est abordé avec un.e invité.e différent.e . Il compte plus de 15 épisodes en ce moment et est déjà disponible sur la majorité des plateformes de téléchargement, a-t-il souligné.

Ses projets d’avenir et quelques mots sur l’échec catastrophique des élèves aux examens officiels

Après avoir terminé ses études classiques, Jonathan Marcellus souhaite intégrer deux des entités de l’UEH afin de continuer avec ses études à un niveau supérieur. “J’aimerais intégrer deux des entités de l’UEH à savoir ENST (gestion des affaires) et FASCH (communication sociale). La gestion m’intéresse, c’est pour pouvoir faire des études en marketing. Et j’aimerais avoir un doctorat en Marketing avant mes 35 ans et c’est mon rêve le plus fou”, a-t-il révélé.

Parallèlement, ce jeune haïtien qui n’a jamais eu l’idée de fuir le pays veut relancer ses podcasts et continuer à produire des contenus pour les réseaux sociaux. Entre-temps, il a aussi plusieurs grands projets. “Tant que je dois à un avenir en Haïti, je dois m’intégrer et m’impliquer parce que je saurais évoluer dans cette atmosphère là sinon ce sera la perpétuité du dérive que j’ai connu et constaté en grandissant . Je crois dur comme fer que la jeunesse est la relève de cette Haïti gangrenée dans le chaos par nos dirigeants incompétents”, a-t-il lâché fermement.

Avant de terminer avec l’entrevue, Jonathan Marcellus croit que l’échec catastrophique des élèves reflète la réalité du pays qui se trouve depuis des années à une descente incroyable. “Depuis des lustres nous les haïtiens on fait que régresser et ça c’est dans toutes les sphères. Les résultats de l’examen reflètent la réalité haïtienne tout simplement. Une société qui gangrène dans le chaos, dans l’absence d’un gouvernement élu démocratique.”

Pour conclure, il a salué tous ceux et celles qui se sont battus pour obtenir des résultats satisfaisants dans la vie. “Je n’allais pas terminer cette entrevue sans ne pas saluer les champions, celles et ceux qui se battaient à mes côtés durant cette année pour pouvoir obtenir les bacs”, a-t-il dit avant de saluer l’équipe de Juno7. “L’équipe sache que je suis l’un de vos plus grands fans car je vous connais depuis les ère des SMS.”

