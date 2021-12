Pour briser la chaine de la corruption

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, c’est le theme retenu par les Nations unies pour marquer cette journee. En Haiti, en guise de celebration, un salon de transparence et d’integrite a ete tenu. Au cours de cette activite a laquelle a pris part le chef du gouvernement, Ariel Henry, l’Unite de lutte contre la corruption a mis une partie de son personnel a la disposition du public desireux de denoncer des cas averes de corruption et a la disposition des hauts fonctionnaires de l’Etat n’ayant pas encore produit leur declaration de patrimoine. C’etait egalement l’occasion pour cet organe d’honorer plusieurs personnalites qui ont oeuvre dans la lutte contre la corruption.

Cette journee internationale celebree devant cette assemblee contistuee en majorite de hauts fonctionnaires et d’agents publics, soutient le directeur general de l’ULCC, est une invitation a prendre position ferme et claire contre la corruption. Elle temoigne egalement, a poursuivi M. Joseph, de la volonte du gouvernement de mettre l’accent sur la bonne gouvernance et la redevabilite. Cette bataille determinante pour l’avenir du pays doit continuer a etre menee sans interference de quiconque.

Si la bataille contre la corruption ne se materialise pas encore par des arrestations spectaculaires, cette situation n’est nullement imputable a l’ULCC. Le directeur general de cette institution s’est meme decerne un certain satisfecit pour les travaux realises depuis son intronisation. <>, a-t-il fait savoir, ajoutant que pour la premiere fois depuis son existence l’institution a pu acheminer 70 requetes aux differents commissaires du gouvernement demandant la poursuite de soixante-dix personnalites publiques n’ayant pas effectue tant a l’entree qu’a la sortie de leurs fonctions leur declaration de patrimoine.

Par ces efforts realises, non sans contrainte, a souligne Hans Jacques Ludwig Joseph, l’ULCC veut faire comprendre que la reddition des comptes est un pilier important de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit. <>, s’est-il rejoui.

Mais la bataille, a ajoute le DG, est loin d’etre terminee. Avec la recente mise sur pied de la section d’investigation numerique, croit-il, l’ULCC est en train de se doter des moyens technologiques pour contrecarrer les strategies complexes et modernes mobilisees par les corrupteurs et les corrompus. A ce niveau, tout indique qu’il a recu le support du chef du gouvernement. Prenant part a cette activite, le PM a soutenu qu’il est inconcevable d’envisager le developpement durable si nous ne tachons pas d’abord d’assainir et de moraliser l’Administration publique, et pour le docteur, la lutte anti-corruption marche de pair avec la stabilite politique, le progres economique, la securite dont le pays a besoin.

Ainsi, le Dr Ariel Henry a exhorte les hauts fonctionnaires et les agents publics a s’engager davantage pour briser la chaine de la corruption. Aussi invite-t-il tous les administrateurs d’Etat a faire leurs valeurs d’ethique, d’honnetete, de transparence et de probite. <>, a rappele le titulaire de la Primature. Pour y parvenir, il encourage les organes de controle et d’enquete, notamment l’ULCC, a decupler leur energie dans la bataille contre la corruption, de sorte que les maigres ressources dont dispose le pays soient mises au service des plus vulnerables de la societe, au service du pays.