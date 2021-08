Chers Parents

Chers Amis.

Les beaux arbres ne meurent jamais. Ils repoussent sans cesse et s’embrassent dans la fraîcheur des matins. Ils sont inséparables comme des amoureux et dialoguent entre eux dans un murmure de feuilles innombrables. Fardin a toujours eu la hauteur et lamajesté d’un chêne planté dans la terre nourricière avec ses branches multipliées à travers le temps, à travers l’espace. J’en parle comme le…