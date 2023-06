Pour faciliter les opérations bancaires, un système de compensation manuelle est mis en place, informe la SOGEBANK

​

La Banque de la République d’Haïti a mis en place un système de compensation manuelle pour faciliter la continuité des opérations bancaires, informe la SOGEBANK.

La SOGEBANK dans une note publiée sur ses pages sur les réseaux sociaux informe que la Banque de la République d’Haïti a mis en place un système manuel pour le traitement des chèques afin de faciliter la continuité des opérations jusqu’à la résolution des difficultés techniques auxquelles la banque centrale fait face depuis le 12 juin.

“La SOGEBANK vous informe que la banque centrale a mis en place un système de compensation manuelle pour faciliter la continuité des opérations bancaires, en attendant la résolution des difficultés techniques auxquelles elle fait face”, a écrit l’institution bancaire.

Depuis vendredi et jusqu’à nouvel ordre, le délai de compensation des dépôts de chèques négociés sera de cinq jours ouvrables dans l’aire métropolitaine et 10 jours ouvrables dans les villes de province, a précisé la SOGEBANK qui dit respecter les directives reçues de la BRH.

Par ailleurs, les dépôts de chèques reçus entre le 12 et le 15 juin 2023, seront traités en priorité, a indiqué la SOGEBANK à travers sa note, tout en précisant que les délais de compensation des dépôts de chèques Sogebank ne sont pas affectés par cette mesure et tous les services internes à la Sogebank tels, transfert de compte à compte, transfert sur compte de tiers, et transferts internationaux, sont pleinement opérationnels.

L’institution bancaire a aussi souligné que la suspension du service SPIH sur Sogebanking et en succursale est cependant maintenue. “toutes les requêtes de SPIH reçues et non traitées depuis le 12 juin, seront remboursées dans leur intégralité”, a-t-elle ajouté.

