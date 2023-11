Pour faire durer votre relation amoureuse, il suffit de passer 6 heures de temps par semaine avec votre partenaire

​

Un psychologue conseille aux amoureux de passer seulement 6 heures de temps par semaine pour faire durer leur couple.

Le Dr John Gottman, professeur de psychologie à l’université de Washington, a abordé le sujet du nombre de temps que les amoureux partagent. Pour le spécialiste en lien amoureux, passer des moments avec son partenaire est nécessaire pour nouer (et garder) des liens forts et solides mais il y a un temps idéal qui ne devrait pas dépasser plus de six heures par semaine car la qualité compte plus que la quantité.

En effet, pour le spécialiste le temps passé ensemble par semaine ne se résume pas à passer une nuit ou un après-midi mais plutôt il englobe plusieurs habitudes du quotidien pour atteindre les six heures par semaine. De ce fait, l’expert en lien amoureux a dressé plusieurs habitudes que devraient avoir un couple pendant une semaine qui pourraient être bénéfique pour leur relation.

Les messages du matin (10 minutes par semaine)

C’est très important avant de démarrer votre journée pour demander à votre partenaire s’il avait bien dormi, comment sera sa journée, s’il a déjà mangé pour ce matin… Pour le psychologue John Gottman, c’est une marque d’attention importante pour permettre à votre partenaire de bien démarrer sa journée.

Les retrouvailles (1h40 par semaine, 20 minutes par jour)

Le psychologue invite les partenaires à se faire un câlin ou un baiser de six secondes à la fin de la journée. Ce geste devrait être suivi d’une petite discussion sur la journée qui vient de se passer car elle détermine une bulle d’intimité et d’empathie.

Un dialogue d’appréciation (35 minutes par semaines)

C’est un moment où le couple doit partager des mots gentils, dévoiler ce que vous aimez chez l’autre. Ce geste d’après le spécialiste doit se faire toutes les semaines sans attendre une occasion spéciale.

Des gestes tendres (35 minutes par semaine)

Le psychologue fait référence à un massage, une danse, une caresse. Des gestes importants qui montrent un amour pour votre partenaire et auxquels vous devez consacrer au moins 35 minutes par semaine.

Une soirée en amoureux (2 heures par semaine)

Le Dr John Gottman invite le couple à planifier un dîner, une ballade, un cinéma, aller à une fête ou un bal. L’important pour le spécialiste c’est de vous donner rendez-vous.

Faire le point sur la relation (1 heure par semaine)

Le psychologue invite les partenaires à réserver un moment pour parler de leur relation en gérant les conflits ou les différents sujets concernant leur relation. Le spécialiste conseille aux couples de gérer leurs malentendus avec sincérité avant de passer à autre chose.

Par ailleurs, le site Doctissimo avait contacté une autre psychologue à ce sujet qui a fait savoir que “L’essentiel pour un couple, c’est plutôt la qualité du temps passé ensemble plutôt que le nombre d’heures ou de minutes sur un sujet. Chaque couple, selon la façon dont il fonctionne, a besoin de passer plus ou moins de temps ensemble. Mais ce qui porte le couple, avec l’échange et la cohésion, c’est bien la qualité de ce temps passé ensemble, qui ne doit être ni subi, ni contraint, ni soumis à des règles arbitraires”, a déclaré la psychologue Johanna Rozenblum.

