Pour Georges, Jacques et les autres

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’anniversaire de la mort de Georges Castera est une occasion de souligner la n?cessit? de d?velopper une r?flexion profonde sur la place de la litt?rature dans l’histoire politique et intellectuelle d’Ha?ti. C’est sans doute le meilleur hommage qu’on puisse lui rendre.

Faut-il rappeler que Georges, c’?tait la modernit? esth?tique alli?e ? la conscience sociale. Un art pens? dans son rapport aussi bien au langage qu’? la r?alit? sociale. Un art, sans jamais ?tre r?ductible ? la platitude du slogan, toujours d?nonciateur de tout ce qui peut faire obstacle ? la pleine libert? vue comme la r?alisation de soi dans un collectif lui-m?me d?sali?n? et producteur de bonheur et d’?galit?. L’id?al communiste au sens premier du terme.

(Pardonne-moi, fr?re, si la citation est inexacte) Faubert Bolivar a ?crit une fois quelque chose comme : <> Il faut entendre par nom quelque chose qui me d?signe dans mon d?sir d’?tre, mes choix, une subjectivit? qui se pense, se place, s’active dans le tissu des rapports humains. ?crire est ainsi voix de mon ?tre, le lieu o?, fragment?, je me rassemble.

Georges savait que vivre pouvait ?tre une impasse : <> Parler, c’?tait se frayer un chemin. Par une n?gativit? sans concession envers ce qui fait que <>, en ?tant complice de la beaut? concr?te de l’aim?e qui va <>. Et aucune peur d’utiliser une notion, un mot qui fait peur aux blas?s qui se prennent pour des g?nies. Un mot tout simple, venu du temps des toupies et des cerfs-volants. Un mot sorti de l’enfance : la bont?.

C’est idiot de croire que la bont? se passe de la critique radicale. Bon ne veut pas dire b?te, gnangnan, d?bonnaire. Critique, Georges l’?tait. De certaines pratiques d’?criture. De certains poncifs de la critique traditionnelle. De certaines id?ologies de la litt?rature. Cela ne l’emp?chait point d’?tre pr?sent dans la vie litt?raire : interventions publiques, rencontres publiques et priv?es avec les jeunes, comit? de r?daction de p?riodiques… Prenant des notes sur ses petits bouts de papier et dans ses petits carnets. Ne jamais oublier son dynamisme, lorsque lui, Yanick (Lahens) et moi, nous dirigions l’association des ?crivains ha?tiens : les publications, les projets collectifs, dont cet inoubliable <>, la discussion permanente sur les esth?tiques, les <

>, la po?sie de langue cr?ole, les genres, les th?matiques…

En animant ce matin un atelier pour des ?tudiants dans le cadre du Festival Rezistans, je l’ai beaucoup cit?. J’?tais frapp? par le d?sir de ces jeunes de <>. Les mots <>, <> sont souvent revenus. La conversation entre la qualit? litt?raire et la conscience sociale aigu? est une composante de l’histoire de la litt?rature ha?tienne du XXe si?cle. <> et le <> sont ?crits par deux ?crivains. Il faut redonner vie. Les jeunes – dans leur majorit? – le souhaitent, le r?clament. Les travaux de Castera, Alexis, Roumain, Lesp?s, Saint-Amand et bien d’autres indiquent le chemin : oser ouvertement des propositions esth?tiques, oser discuter du statut et de la condition de l’?crivain, des sp?cificit?s du litt?raire et de ses liens avec le r?el. Refaire de l’espace litt?raire un vrai lieu de d?bats d’id?es o? s’argumentent les choix.

Des revues le font (Legs, dEmanbrE…). Mais les <> font beaucoup plus de <> qu’ils ne parlent th?orie, histoire et sociologie de la litt?rature. Cette <>, selon le mot de Todorov, m?rite mieux. Nos grands ?crivains m?ritent mieux. Nos ?crivains en devenir m?ritent mieux. Ha?ti m?rite mieux, puisque, en derni?re instance, cach?s ou ?vidents dans nos jeux de mots, c’est toujours de notre rapport ? l’humain, aux ?tres concrets qu’il s’agit.