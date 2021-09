Des stations sismologiques de coût et de maintenance très faibles installées chez des particuliers volontaires depuis 2019 ont permis de caractériser en détail le séisme du 14 août dernier et d’y enregistrer près de 1000 répliques – en comparaison à l’USGS qui n’en a détecté que 36 ! Cet exploit n’est pas passé inaperçu, les prestigieuses revues scientifiques Nature et Science l’on immédiatement relayé. Il est le résultat d’un effort qui visait à compléter le réseau sism…