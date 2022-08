Pour l’?ducation ? l’environnement et des changements climatiques en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Jacky Duvil est doctorant en changements climatiques et g?ographie humaine & r?gionale, en cotutelle internationale ? l’universit? Paris VIII Vincennes Saint-Denis et l’Universit? Quisqueya (UNIQ). Katia Bazile est actuellement en master 1 en sciences humaines et sociales , les m?tiers de l’enseignement, de l’?ducation et de la formation des PLC (1er degr?). Parcours en Histoire-G?ographie ? Paris SACLAY-Universit? de Versailles St- Quentin en Yvelines. Insky Pierre-Louis est d?tenteur d’un master 2 en droit international et compar? de l’environnement de l’Universit? de Limoges. Les trois ont soumis le projet commun qui a retenu l’attention des membres du jury dans le cadre d’un concours organis? l’an dernier par le R?seau international ?tudiant pour le climat (UNIC), issu de l’Universit? Laval (Qu?bec-Canada).

Parce qu’Ha?ti figure indubitablement parmi les pays les plus menac?s par les catastrophes naturelles dans la r?gion carib?enne. Parce que chaque ann?e, le pays enregistre des secousses sismiques et est confront? ? d’autres ph?nom?nes et risques de catastrophes naturelles. Parce que plusieurs observateurs avis?s ?voquent l’?vidence des signaux des changements climatiques en Ha?ti. Parce que, n?anmoins, tout laisse croire qu’il existe une certaine indiff?rence, voire une ignorance du c?t? de la population quant aux attitudes et comportements ? avoir face ? ces situations, ces jeunes ?tudiants, interpel?s par le sujet, proposent ce projet collectif comme une contribution aux solutions propos?es sur la table.

Lanc? en 2020 par l’Universit? Laval, l’UNIC est une communaut? o? des ?tudiants du plusieurs pays du monde partagent, apprennent, collaborent et agissent ensemble pour le climat. Actuellement, plus de 60 pays forment ce r?seau qui compte sur l’appui de plusieurs partenaires universitaires ? l’?chelle mondiale pour promouvoir les id?es ainsi que les projets port?s par ses membres.