Pour les dix ans de Caf? Philo, rencontre avec Ralph Jean-Baptiste

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Nouvelliste : Peut-on l?gitimement parler d’un Caf? Philo ha?tien ?

Ralph Jean-Baptiste : Bien s?r que oui, dans la mesure o? les caf?s philo institu?s ? l’initiative de notre association en Ha?ti ont un fonctionnement et des dynamiques d’existence assez diff?rents des caf?s philo ?trangers, notamment fran?ais. Pour m’en tenir ? un seul exemple suffisamment parlant, je dirais que dans notre cas, le rapport avec la philosophie s’inscrit beaucoup plus sous le signe d’une vraie ouverture aux diverses formes de pens?e et de v?cus. La prise de parole dans nos caf?s philo peut ?tre indiff?remment sp?cialis?e, experte ou non, et n’est tributaire, d’un c?t? comme de l’autre, d’aucun horizon d’attente a priori <>.

Le Nouvelliste : Caf? Philo f?te ses dix ans, cette ann?e. Cette association culturelle a une histoire. Partons ? sa d?couverte.

Ralph Jean-Baptiste : L’histoire retient que le nom de celui qui est associ? ? l’invention de cette forme originale de sociabilit?, c’est incontestablement le philosophe qui en a inaugur? le tout premier en d?cembre 1992, au Caf? des Phares, Paris, place de la Bastille. Sans doute faut-il rappeler (voir qu’est-ce qu’un caf? philo ? Ralph Jean-Baptiste, lien YouTube) que cet homme avait la passion pour l’id?e de sortir la philosophie des cercles acad?miques ferm?s, pour la ramener sur son terrain originel propre : l’espace public. Du reste, un livre <> et une institution <> doivent leur existence ? cette initiative.

Depuis, celle-ci ne cesse d’essaimer un peu partout, ? Paris, en France et dans d’autres r?gions du monde ; c’est d’ailleurs la vitalit? des caf?s philo qui va contribuer ? les mettre sous les feux des projecteurs (voir le livre <>, Jacques Diament, Paris, L’Harmattan, 2001), au point qu’un colloque international consacr? ? leur sujet allait avoir lieu en 2002 ? Noisy-Le-Grand.

Le Nouvelliste : Comment en ?tes-vous venu ? l’id?e de mettre en place un Caf? Philo en Ha?ti ?

Ralph Jean-Baptiste : H?l?na Hugot, bien s?r, est ? l’origine de cette d?marche, depuis fin 2011. Philosophe de formation et op?ratrice culturelle tr?s au fait des <>, concept cher ? Michel Tozzi, qui avaient d?j? cours en France, particuli?rement, elle a tenu ? l’introduire en Ha?ti, son pays de coeur, b?n?ficiant de l’accompagnement d’amis et de l’appui d’anciens ?tudiants en philosophie de l’Ecole normale sup?rieure de Port-au-Prince, tels F?lix Jean Sosth?ne, Paul?mond Wilson, Fergusson R?ginald Guerrier, Remarais Jean-Baptiste, et tant d’autres.

Le Nouvelliste : Vous n’?tes pas au d?but de ce projet.

Ralph Jean-Baptiste : Pour ma part, j’ai rejoint le projet en chemin, et c’est finalement autour de moi que va se constituer une petite ?quipe qui ne tardera pas ? se transformer en association et qui se chargera depuis de lui insuffler cette ?nergie plus profonde, plus anim?e, si l’on peut dire.

Le Nouvelliste : Y a-t-il des sp?cificit?s li?es au caf? philo ha?tien ?

Ralph Jean-Baptiste : Conceptualis?es et voulues, elles existent et parlent pour elles-m?mes, ces sp?cificit?s.

Au sens strict, le format de pr?sentation d’une s?ance de nos caf?s philo en est la preuve la plus irr?futable : vous avez, en lev?e de rideau, immanquablement, la mont?e du drapeau, chose assez rare chez nous par ces temps qui courent. Vient ensuite l’audition de notre <> Hasta siempre, version de Julio Cesar Barbosa, qu’Emmelie Proph?te a eu l’amabilit? de nous faire d?couvrir (voir par ailleurs le premier papier r?dig? sur Caf? Philo, d’Emmelie Proph?te, <>, Le Nouvelliste, 25 juin 2012).

Une sp?cificit? non moins importante tient ? ce stade ? la place accord?e ? l’audiovisuel, via la projection par exemple, d’un documentaire ou de l’extrait d’un entretien film?, qui sert au final de mise en contexte ? ce qui encha?ne : le propos du communicant du jour.

Le reste n’en continue pas de moins faire l’illustration, qui se structure pour la pause, autour du visionnement d’un clip, du d?bat qui s’engage entre le public et l’invit?, avant que l’animateur-trice ne revienne ? la charge pour ses conclusions et d’?ventuelles annonces.

Quand bien m?me les contenus de nos programmations varient, selon que nous faisons des caf?s philo d’auteur, de d?bats contradictoires ou des caf?s philo portes ouvertes, ces sp?cificit?s, nous y tenons, en tant qu’elles nous distinguent des autres structures, et font notre originalit?.

L’identit? de caf? Philo

Le Nouvelliste : Le Caf? Philo ha?tien est-il philosophique ?

Ralph Jean-Baptiste : Voil? une question bien difficile ? r?soudre autant que tout y est au bout du compte… Le probl?me avec la philosophie, c’est qu’elle n’est pas visiblement une affaire de fix?, de connu et saisi une fois pour toutes. La question prend une ampleur insoup?onn?e quand il s’agit pour le caf? philo de se d?cliner philosophiquement on va dire, ?tant entendu qu’intentionnellement elle revendique cette identit?.

Tout ce que l’on peut dire plus concr?tement ? ce sujet, c’est que le Caf? Philo en soi est une id?e directrice, il se propose de donner vie, voire une certaine vigueur ou r?sonance ? une mani?re de voir, un ensemble de visions du monde que l’on consid?re ? tort ou ? raison comme investissant par excellence le domaine de la philosophie.

Si nous affichons, comme je l’ai ?voqu? pr?c?demment, une certaine ouverture, au regard du choix des th?mes, questions, ou objets qui peuplent le quotidien de nos caf?s philo, c’est en tant que nous pensons, sans tomber dans un folklorisme inutile et incertain, qu’il n’y a pas ? proprement parler une mani?re unique de s’?tablir, d’entrer en philosophie, pas plus que nous ne pensons qu’il y aurait une cartographie qui lui soit substantiellement li?e.

Le Nouvelliste : Quel est le public id?al de Caf? Philo. Qui en fait donc partie ?

Ralph Jean-Baptiste : Pour l’essentiel, notre public est compos? d’?tudiants, d’enseignants-chercheurs, de professionnels issus de divers horizons, mais surtout de curieux. On y retrouve somme toute des gens de tout ?ge pour qui le d?bat, les contradictions dans les id?es, les querelles intellectuelles ne peuvent jamais ?tre mises au rang des passions tristes.

Le Nouvelliste : L’audiovisuel rev?t-il une importance particuli?re dans une s?ance de Caf? Philo ?

Ralph Jean-Baptiste : C’est une lapalissade, pour nous; un Caf? Philo sans projection audiovisuelle n’en est pas un. Deux choses l’expliquent :

J’ai toujours ?prouv? une certaine peine ? imaginer un enseignant en lettres ha?tiennes introduire ses ?l?ves aux auteurs ha?tiens sans qu’ils ne puissent leur montrer un clich? ou une gravure de ces derniers, ou ? la limite, une image de ces gens s’exer?ant peu ou prou dans leur domaine.

Le monde d’aujourd’hui c’est, avec tout ce qu’elle porte de crispation, de profondes blessures, et en m?me temps de joie, l’image; elle n’en finira pas de circuler de sit?t, au sens d’Arjun Appadurai.

Refaire le monde ? notre mani?re

Le Nouvelliste : Qu’est-ce qu’une s?ance de Caf? Philo ?

Ralph Jean-Baptiste : C’est simple : elle s’organise autour d’un questionnement, d’un sujet, d’un fait d’actualit?, etc., et cela se fait la plupart du temps avec un invit?, ou plusieurs, voire dans le cadre d’une table ronde.

Une fois la question trait?e dans le cadre du format ?tabli, un terme est mis ? la s?ance. La poursuite des ?changes ou des discussions se fera alors ? <>, espace id?al o? en groupe r?duit s’amuse ? reprendre le d?bat, et o? on refait le monde ? notre mani?re.

Le nombre de s?ances par ann?e de Caf? Philo diminue

Le Nouvelliste : Pouvez-vous nous donner une estimation chiffr?e des s?ances de Caf? Philo d?j? r?alis?es ?

Ralph Jean-Baptiste : En temps normal, c’est-?-dire, si rien de grave ne vient perturber le cours normal des choses, on estime qu’on r?alise jusqu’? pr?s de cinquante s?ances par ann?e.

Le <>, la pand?mie de Covid-19, la mont?e du kidnapping et les autres al?as auxquels notre faune politique nous habitue font que ces derniers temps, nous sommes bien loin du compte.

Le Nouvelliste : Les gens ont peur de gagner les rues. On a d?s lors tendance ? baisser sa garde. Ha?ti, c’est la mort aux trousses. Caf? Philo existe-t-il toujours ?

Ralph Jean-Baptiste : Les choses ont bien chang? en 10 ans, certes, et ceci ? tous les niveaux ; il n’emp?che que l’int?r?t que nous ?prouvons pour ce genre d’activit?s ne faiblit pas.

Il nous faut faire un v?ritable ?tat des lieux, et par suite de quoi introduire des innovations et se doter d’autres ressources plus efficaces. Nous ne baisserons pas notre garde.

Le Nouvelliste : Parlez-nous de votre association. Comment en ?tes-vous venus ? ce type de regroupement ?

Ralph Jean-Baptiste : Nous avons compris d?s le d?but et tr?s rapidement qu’une prise en charge effective de Caf? Philo passerait n?cessairement par la mise en place d’une association.

Evoluant d’abord en petit comit?, nous en ?tions venus ? l’id?e d’?largir la structure ? la suite de sollicitations provenant de groupes de jeunes en r?gion et qui, en termes clairs, souhaitaient int?grer notre association.

Pour le moins qu’on puisse dire, ?a tourne toujours globalement autour d’une coordination nationale, d’un grand secr?tariat et d’une ?quipe technique.

Le Nouvelliste : Pendant ces dix ans, avez-vous r?alis? des projets. Si oui, lesquels ?

Ralph Jean-Baptiste : Le p?lerinage philosophique ; L’art contemporain ha?tien au f?minin pluriel ; La philosophie et l’art au service des questions de genre ; Les Caf?s philo en r?gion.

Un regard de Caf? Philo sur notre soci?t?

Le Nouvelliste : Quel (s) regard (s) Caf? Philo porte-t-il sur la soci?t? ha?tienne ?

Ralph Jean-Baptiste : Un pays qui se refuse au d?bat, ? la discussion des id?es divergentes, malgr? certaines avanc?es en pointill?. C’est un pays o? l’effort humain n’est encourag? que sur la base des accointances et de l’entre-soi.

Enfin, nous vivons dans un pays o? tout le monde est hypocrite avec tout le monde, o? il n’est pas biens?ant de dire ce que l’on pense sous peine d’?tre affam? par des gens qui disposeraient des moyens pour le faire.

Il y a fort ? parier que, quand quelqu’un dit qu’il aime un livre, un tableau, ou se passionne pour un film produit par quelqu’un d’autre qu’il connait, ?a ne soit l’inverse de son ressenti.

L’anniversaire de Caf? Philo

Le Nouvelliste : La c?l?bration des anniversaires ? Caf? Philo, est-ce une tradition ?

Ralph Jean-Baptiste : C’est une tradition ? Caf? Philo de c?l?brer les anniversaires, d’autant que cette c?r?monie cl?t toujours une ann?e d’activit?s de d?bat et laisse poindre ? l’horizon de nouvelles perspectives pour celle qui vient. Nous remercions le public et tous les proches qui ne nous ont pas m?nag? leurs supports pour la survie de cette belle et agr?able initiative.

Informations en vrac sur Caf? Philo

Le Nouvelliste : Que deviennent les caf?s philo en r?gion ?

Ralph Jean-Baptiste : Au d?part, nous avons eu un caf? philo ? Jacmel, un autre ? Mirago?ne, un caf? philo au Cap-Ha?tien et enfin un dernier-n? dans la ville des Cayes, sous le leadership de Marie-Laurence Jocelyn Lass?gue. Pour l’instant, ? part le caf? philo de Port-au-Prince, seul celui de Mirago?ne fonctionne. Nous y voyons une dynamique et surtout une ?vidence : tenir un caf? philo n’est pas toujours chose simple.

Le Nouvelliste : Quelles sont les s?ances de Caf? Philo les plus marquantes ?

Ralph Jean-Baptiste : Les s?ances de caf? philo se suivent tout en ne se ressemblant pas, c’est entendu.

Pour jouer le jeu, je choisis les deux s?ances de Caf? Philo qu’on a eues avec le panafricaniste Khemi Seba, une s?ance avec Dany Laferri?re, une autre sous forme de d?bat contradictoire entre les professeurs John Picard Byron et Fritz Dorvilier, enfin un caf? philo magnifique avec Erol Josu?.

Le Nouvelliste : L’association a-t-elle eu des collaborations ?

Ralph Jean-Baptiste : Avec l’AUF, Legs et Litt?rature, l’association f?ministe N?g?s Mawon, l’Association Culturelle Bote Krey?l Ayiti, la Fondation docteur Daniel Mathurin, entre autres.

Le Nouvelliste : Quel est le sens des th?mes annuels ? Caf? Philo ?

Ralph Jean-Baptiste : Ils refl?tent plusieurs choses : notre trajectoire ascendante au fil du temps, un int?r?t pour les questions qui agitent l’opinion publique, et enfin le voeu qu’une situation change positivement.

Le Nouvelliste : Caf? Philo et la Radio T?l?vision Cara?bes (RTVC) : quel a ?t? le sens de cette collaboration ?

Ralph Jean-Baptiste : Il y a environ cinq ans, nous avons ?t? approch?s par les responsables de RTVC pour relayer le Caf? Philo sur leur cha?ne de t?l?vision.

Nous avons accueilli avec enthousiasme cette proposition en nous disant que notre travail commen?ait ? ?tre appr?ci? et que cette opportunit?, nous devrions en profiter pour atteindre un plus large public. On a connu des hauts et des bas dans cette exp?rience qui reste malgr? tout enrichissante.

Malgr? les r?serves, fond?es pour la plupart, que certains n’h?sitaient pas ? exprimer sur ce choix, nous pensons que cette exp?rience qui fait d?sormais partie de notre histoire nous a renforc?s tout en contribuant ? nous faire b?n?ficier d’une large attention aupr?s des t?l?spectateurs et des acteurs ?voluant en g?n?ral dans l’espace public.

Propos recueillis par Claude Bernard S?rant