Pour mieux comprendre et mieux aider son enfant handicapé

Saint-Claude

L’atelier cuisine dans lequel les parents, à droite, sont placés dans les conditions de personnes handicapées. • J.D.

À l’occasion de la Journée internationale du handicap, le SESSAD Albert Sibiilly a organisé à l’EHPAD des Jardins de Belost une journée de « sensibilisation » à destination des familles d’enfants porteurs de handicaps. Plusieurs ateliers ont été proposés aux parents afin qu’ils réalisent mieux les difficultés rencontrées au quotidien par leurs enfants.

Afin de donner l’occasion à des parents – et

fratries – de mieux appréhender le travail de ces équipes mais

aussi les difficultés rencontrées par l’enfant handicapé dans son

quotidien (à la maison, à l’école etc.), le SESSAD Abel Sibily,

situé à Saint-Claude, a organisé dans les locaux bien adaptés de

l’EHPAD de la commune une journée de sensibilisation et

d’information. Au cours de cette opération, des ateliers ont

été proposés aux familles qui leur ont permis, le temps d’une

matinée, de se mettre à la place de leur enfant et par là de mieux

cerner ses difficultés au quotidien, en vue de mieux comprendre ses

comportements, ses réactions, et plus largement sa relation aux

choses et au monde.

Dans l’Hexagone et dans les Outre-mer, les SESSAD

(1) sont des organismes créés dans le but de permettre à tous les

jeunes de 0 à 20 ans porteurs de handicap de bénéficier d’une prise

en charge adaptée à leurs difficultés afin de les aider à