Pour Mirlande Hyppolite Manigat, la r?forme constitutionnelle est la meilleure formule pour b?tir le chantier de la transition

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ha?ti est dans une impasse avec un vacuum en ce qui concerne les institutions. De l’analyse du professeur de droit constitutionnel, on ne peut pas appliquer la Constitution pour la r?former ? cause de l’absence d’une institution primordiale, le Parlement. <>, a-t-elle fait savoir, regrettant que ce n’est pas le pr?ambule de la Constitution qui est vis? dans l’arr?t? cr?ant le haut Conseil de la transition, en lieu et place de la Constitution.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.