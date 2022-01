Pour ne pas abandonner leurs ?tudes, ces ?tudiants dorment dans les salles de cours

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Jean-Philippe est ?tudiant ? la Facult? des sciences humaines. Il vit avec sa famille, en plein coeur de la commune de Carrefour. Il est n? et a pass? la majeure partie de son existence ? Martissant, dans le quartier de Cit? de l’?ternel. Habitu? ? voir des cadavres joncher la route de Martissant, Jean-Philippe fait preuve d’un courage et d’une d?termination exceptionnels. Plus que tout, ses ?tudes lui tiennent ? coeur, car il sait qu’elles lui permettront non seulement d’avoir une vie meilleure, mais aussi d’am?liorer la situation de sa famille.

Depuis quelque temps, Jean-Philippe ne traverse plus Martissant. Pour lui, dormir est devenu un d?fi quotidien. Parfois, il marche des heures la nuit avant de trouver un endroit o? se reposer. D?boussol?, frustr?, malgr? tout il reste d?termin? ? poursuivre ses ?tudes, ? r?sister aux difficult?s. C’est ainsi que souvent il se voit oblig? de dormir dans des conditions d?plorables, soit sur une chaise, soit ? m?me le sol quand il n’a pas de drap.

Jean-Philippe, craint-il de traverser le quartier de son enfance ? Risque-t-il de recevoir une balle ? la t?te ? Ce sont, entre autres, questions qu’il se pose lui-m?me. <>

Parfois, en plein coeur de la nuit, alors qu’il r?ve ? une Ha?ti prosp?re, une Ha?ti sans chaos et sans injustice sociale, une rafale de balles automatique le r?veille. Alors, couch? sur le sol froid, le coeur rempli d’amertume, il essaie de retrouver le sommeil, pour continuer de penser ? un <>.

Le jeune adulte n’est pas le seul ?tudiant qui vit dans cette situation p?nible. <>.

La volont? d’apprendre en d?pit de tout

Esther Sh?ane Ex?at, ?tudiante en niveau 3 ? la Facult? de linguistique appliqu?e (FLA), est originaire de Carrefour. Elle vit, elle aussi, dans une situation lamentable. Quand les membres des gangs violent, kidnappent, tuent, Esther se trouve dans l’obligation de dormir l? o? elle se trouve avec la peur au ventre. Quelquefois, elle est oblig?e de prendre la route ? pied, m?me si elle a peur d’?tre viol?e. <>.

Notre interlocutrice nous raconte ses atroces souvenirs : << Un jour, je me suis dit qu'il fallait rentrer ? la maison. Quand je suis arriv?e ? Portail, le chauffeur nous dit : <>. J’avais h?te de rentrer chez moi, alors je suis rest?e dans le minibus. Quand nous sommes arriv?s ? la 5e avenue Bolosse, j’ai vu une pl?iade de jeunes arm?s qui tiraient ? hauteur d’homme sur un v?hicule de police. Nous pensions que nous allions mourir. Les gens tremblaient de frayeur. Le minibus est pass? et personne n’a ?t? bless?. C’est le pire moment que j’ai connu dans ma vie. Je vis avec un sentiment de peur au quotidien, mais pas au point d’abandonner mes ?tudes. >>

Samuel Aristil vit ? L?og?ne. ?tudiant ? la Facult? des sciences humaines, depuis le d?but des turbulences, il est oblig? d’habiter dans la salle de classe o? il suit les cours. Il a confi? au Nouvelliste qu’il dort dans des conditions pr?caires. <>.

? bout de souffle, ils sont nombreux ? formuler ces voeux, nombreux ? r?clamer des conditions minimales afin de b?tir leur avenir. Au d?but de cette nouvelle ann?e, l’ensemble du pays esp?re un changement.

(Jean-Philippe est un nom d’emprunt)