Pour sa 18e edition, le festival Quatre chemins met en avant les luttes feministes

La 18e edition du festival Quatre chemins, c’est pour bientot. Tous les ans, les amants du theatre attendent impatiemment le coup d’envoi de cet evenement, considere comme la plus grande manifestation theatrale en Haiti. Comme a l’accoutumee, des activites annoncent ce festival, notamment les initiatives en amont. Du 1er au 15 novembre 2021, le public a droit a un ensemble de projections, dans l’esprit de la 18e edition de Quatre chemins. En ligne, sur differentes plateformes, les amants du 6e art degusteront, chez soi ou a n’importe quel autre lieu, les meilleures representations theatrales.

Un agenda bien elabore est concu pour le bonheur d’un public qui croit encore que le theatre permet de se divertir et de se questionner sur soi-meme et le monde qui nous entoure. Le public a deja entame ce voyage depuis le vendredi 1er octobre dernier avec la projection de Kaselezo de Franketienne, mise en scene par Paul Clermont Pean. Vendredi prochain, il aura droit a la piece Cingle, mise en scene par Michelle Lemoine. Pour de plus amples informations, il est invite a visiter la page Facebook du festival.

Le festival Quatre chemins est devenu au fil des ans un evenement incontournable en Haiti. Il s’inscrit dans le temps et prend corps dans nos mouvements. Cet evenement artistique et culturel qui a vu le jour en 2004 s’impose de plus en plus en abordant des problemes cuisants de societe. Ce festival, a lui seul, se fait porte-parole de milliers de sans-voix. Cette annee, il se propose de mettre au centre de ces evenements la lutte des femmes, un sujet qui n’est certes pas nouveau, mais qui est toujours d’actualite.

Cet evenement represente desormais un espace de debat et de remise en question. Il interroge les travers de cette societe qui est livree a elle-meme. Pour que le vrai spectacle ait lieu en ces temps de grande incertitude, le festival Quatre Chemins mise sur la pleine et entiere participation du public a la plus grande folie. Bientot deux decennies, la machine est toujours en marche. Par le nombre de spectacles proposes et la qualite des representations, a chaque edition, les activites seduisent de plus en plus. la programmation est majoritairement composee de spectacles haitiens. A cote du theatre, il y aura de la danse et des seances de lecture. Le public peut encore s’attendre a un festival riche en activites et en nouveautes.

Notons que l’Association Quatre chemins a devoile les noms des boursiers de la 8e edition des residences Par Quatre chemins. Les resultats ont ete communiques sur la page Facebook de l’association Quatre Chemins le 19 juillet 2021. Ricardo Boucher, Jean Francisco Silva, Kebert Bastien et Joseph Derilon Fils Derilus sont les candidats ayant ete retenus pour l’edition de cette annee. Une vingtaine d’artistes ont manifeste leur interet avec des projets les uns plus prometteurs que les autres. Toutefois ils sont quatre artistes a etre selectionnes pour cette bourse de recherche artistique.