Pour saluer le d?part de l’acteur Wilfrid Casimir

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

N? le 28 septembre 1945, Wilfrid Austin Casimir ( Frido) enseignait l’art ? l’universit? Quisqueya depuis plusieurs ann?es. Le professeur ?m?rite a consacr? une bonne partie de sa vie ? transmettre sa passion ? de nombreux ?tudiants en Histoire de l’art. Professeur, peintre et critique d’art, on retient surtout de Wilfrid Casimir le r?le de Manuel, personnage principal du film Gouverneurs de la ros?e titre ?ponyme du roman de Jacques Roumain.

Dans ce long-m?trage, Wilfrid Casimir a crev? l’?cran dans le r?le de Manuel. Ce dernier retourne vivre ? Fond-Rouge, son village natal apr?s avoir pass? quinze ans comme travailleur ? Cuba. ? son retour, il voit que le village est divis? par des rivalit?s et d?vast? par la s?cheresse. Il refuse de se soumettre au malheur comme l’ont fait d’autres qui s’apitoyaient sur leur sort. Il se met ? la recherche de l’eau et finit par en trouver dans les collines. Avec le soutien de sa fianc?e Ana?se, membre d’une famille appartenant au clan adverse, et au prix de sa vie enlev?e par Gervilen, il parvient ? convaincre les villageois de la n?cessit? d’une r?unification. Apr?s la mort de Manuel, les paysans creusent le canal d’irrigation pour distribuer au village l’eau trouv?e. Ana?se se console dans l’espoir d’un enfant de Manuel.

Autant que le livre, ce film dans lequel figure l’acteur Wilfrid Casimir, suscite toujours beaucoup d’int?r?t. On se souvient encore de la projection-debat, le vendredi 24 mai 2019, ? l’?cole nationale ?lie Dubois de Port-au-Prince, autour du film Gouverneurs de la Ros?e, dans le cadre de la Quinzaine de Livres en folie. Ce vendredi-l?, Claude Bernard S?rant et W?bert Lahens ?taient sur les lieux pour mobiliser les ?coli?res ? prendre part ? la quinzaine de Livres en folie et ? sa grande messe, le jour de la f?te Dieu. Ce duo de journalistes avaient permis aux ?coli?res de vivre un moment intense. Elles ?taient enchant?es de voir de pr?s une belle figure de l’?cran qui avait jou? aux c?t?s de Jessie Alphonse (Ana?se), Sylvie Auguste (D?lira), Dieudonn? Pomero (Bien-Aim?), Th?odore Beaubrun (le simidor), Serge Fran?ois (Gervilien), Jean-Yves M?dar (Laur?lien), Luc Larose (Larivoire), pour ne citer que ces acteurs.

? cette rencontre, Wilfrid Casimir qui avait interpr?t? le r?le de Manuel dans le film ?tait l’invit? d’honneur. Il se pr?sentait aux ?coli?res qui n’ont pas cach? leur contentement de lier connaissance avec cet acteur qui a crev? l’?cran ? travers le personnage de Manuel.

A cette belle rencontre, chaque ?l?ve br?lait de desir de lui poser une question.Prenant la parole, Wilfrid Casimir (Manuel) avait d?plor? le fait que 43 ans apr?s le tournage de ce film, le sombre tableau peint par l’auteur de Gouverneurs de la Ros?e reste et demeure le m?me. Il avait encourag?, en ce sens, les ?coli?res ? mieux cerner le contexte dans lequel ce livre a ?t? r?dig?, afin de questionner le pr?sent pour planifier l’avenir de ce pays

Wilfrid Casimir ?tait aussi peintre et ceramiste. La carri?re de l’artiste d?buta en 1958. C’est une date marquante dans sa vie. <>, cr?? par les trois mousquetaires Jean-Claude Garoute (Tiga), Patrick Vilaire et Wilfrid A. Casimir. Ce mouvement apporte une nouvelle orientation ? la peinture ha?tienne. Au cours des ans, les trois mousquetaires se sont dispers?s. Jean-Claude est all? travailler avec les paysans ? Soisson-la-Montagne, Patrick Vilaire s’est orient? vers d’autres niveaux et Wilfrid A. Casimir restait au centre culturel Poto-Mitan”.

A contempler l’oeuvre de Wifrid A. Casimir, Patrick Vilaire dit voir trois tendances dans ses cr?ations. La <>. La seconde est << au niveau de la palette de Frido qui, ? l'origine, travaillait le pastel et le crayon. L'artiste a r?duit sa palette aux gammes des cama?eux bleu vert afin de renforcer l'expression plastique. Des tableaux comme <>, <> et <> illustrent de mani?re rationnelle cette tendance. La derni?re <>.