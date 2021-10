Pour saluer Meres Weche

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pourquoi faut-il qu’aujourd’hui encore je sois a cette table pour dire adieu a Meres Weche apres tant d’autres qui ont ete des parents, des amis, des collaborateurs, des compagnons de lutte, des complices dans l’espoir que le pays qui nous oppresse tant maintenant qui etait hier terre de poesie sera demain terre de liberte. Demain est encore a venir. Ils sont partis l’un apres l’autre vers la non-existence, nous laissant spectateurs et acteurs du spectacle de la decheance nationale. Au rythme ou le maitre du destin les efface devant moi je n’aurai bientot personne a qui dire que son amitie, son humeur, son courage, son intelligence me manqueront. Je n’aurai bientot personne a qui rappeler tel moment, telle conversation, tel livre, mais aussi telle manifestation. Jusqu’a ce que ce soit mon tour de faire dire de moi que j’ai ete.

J’ai rencontre Meres alors qu’il venait d’ouvrir une galerie d’art, DiaspoArt, sur la rue Beaubien, a l’ouest de St-Denis. Il fallait avoir la foi pour vouloir vendre des tableaux en ce lieu dans les annees 75-80. A cette epoque je venais de faire l’acquisition d’un immeuble, le 333-335 rue Emery dans le Quartier latin entre l’UQAM et le Cegep du Vieux-Montreal. J’ai alors offert a Meres d’emmenager DiaspoArt dans le rez-de-chaussee de l’immeuble. La galerie ne desemplissait pas, mais personne n’achetait. Le Quartier latin etait a l’epoque (aujourd’hui encore peut-etre) le village des etudiants et des professeurs desargentes. Il etait aussi frequente par une petite bourgeoisie en formation (les enfants de la Revolution tranquille) qui decouvrait un nouveau genre de vie, une nouvelle cuisine et apprenait a boire du vin dans les cafes et les bistrots de la rue Ontario et dans les restaurants branches de le rue St-Denis. Personne donc pour se payer un tableau. DiaspoArt etait devenu un lieu de flanerie et de blaguerie ou les connaisseurs parlaient de lumieres, de couleurs et de formes pendant que les autres ecoutaient. J’etais des autres.

N’etant pas doue pour compter, je me suis libere de mes migraines de pseudo-investisseur en me debarrassant a perte de l’immeuble, non sans avoir demande a l’acquereur, un riche Japonais deja proprietaire de trois restaurants, de laisser a Meres le temps de trouver un local qu’il pourrait payer. Je ne crois pas qu’il en ait jamais trouve, mais qu’importe car entre-temps il avait explore le quartier et decouvert sur la rue Ontario le cafe Thelem qui ne reussissait pas aussi bien que les petits bistrots regroupes sur le trottoir d’en face, cote sud. Le proprietaire, un Nord-Africain, amoureux de Belles-Lettres, a tout de suite compris que Meres etait son sauveur. Il lui garantissait chaque dimanche une clientele de consommateurs paisibles et eclaires, presque tous teneurs de plumes, des gens connus ou en formation. Il n’y avait pas que des poetes, mais ils etaient les plus visibles. Tout d’ailleurs etait a l’ordre du jour, et ceux qui avaient quelque chose a dire pouvaient s’exprimer. Au cafe Thelem Meres a ete plus grand qu’on ne s’y attendait. Il animait, mais le faisait avec disponibilite, generosite, justice et sans prejuge. Il planifiait, prevoyait, accommodait et s’assurait que les participants, a quelque titre qu’ils fussent presents, rentraient chez eux heureux d’une agreable soiree, mais surtout contents que notre pays recupererait un jour toute cette richesse humaine qui grelottait dans ce pays du nord. Disons-le, Meres n’etait pas seul a preparer ces rencontres. Il y avait Etienne Telemaque, efficace et discret, et surtout Lelia Lebon, notre petite soeur a tous, intouchable et intouchee. Personne n’osait lui dire plus qu’il ne fallait de peur de se faire repondre qu’elle n’etait pas la pour ca. En effet, elle etait la pour la poesie et la beaute du verbe. Si elle etait la muse des poetes qui ont du souvent penser a elle, pour moi, elle etait deja l’avenir d’une reflexion haitienne originale, la feminisation de la rationalite.

Quoique ancien seminariste, forme dans la tradition de la verite revelee, Meres etait d’une grande tolerance ideologique. Il n’etait pas un homme de conflit, mais de concorde, et donnait l’impression d’avoir remplace la foi rigide qui divise et exclut par la connaissance qui facilite le dialogue et s’enrichit en permanence de l’apport de l’autre. Il etait un philosophe de formation, un homme de culture. Journaliste de tous les medias et ecrivain apprecie de ses lecteurs, il communiquait de preference par la peinture qui lui permettait d’exprimer sa perception de notre pays, beau mais dechire. L’histoire etait aussi pour lui une source d’inspiration, et l’un de ses derniers tableaux Le dernier entretien qui montre le roi Christophe et son epouse, la reine Marie-Louise en conversation peu avant le suicide du roi est une lecon de dignite et de grandeur a commenter dans les ecoles du pays et les academies de peinture.

Nous sommes tous les deux retournes dans le pays apres le depart du president Duvalier. Detenteurs tous les deux d’une carte de presse, nous pouvions circuler sans contrainte dans Port-au-Prince a cette epoque de <> et de violence bruyante mais pas encore totalement criminelle; malgre l’impreparation evidente des equipes dirigeantes qui naviguaient a vue et de leurs vis-a-vis connus sous differents noms dont le groupe des 57 (sic) qui se souciaient encore de la souverainete du pays; malgre tout ce qu’on a pu dire, tres justement, du delabrement croissant du pays pendant les 5 annees qui ont suivi le 7 fevrier 1986, personne n’aurait prevu que le pays, tout le pays, pas seulement Port-au-Prince, serait divise en caciquats diriges par des organisations populaires terroristes designees sous la designation generique de gangs armes. En mourant si opportunement aujourd’hui Meres ne verra pas la suite.

Meres Weche laissera le souvenir d’un ami fiable, fidele, qui a fait de l’honnetete et de la modestie des vertus cardinales. Cependant quand le temps aura passe, et qu’on pensera avoir tout dit de lui, il s’en trouvera toujours quelqu’un pour rappeler que sa qualite premiere etait son attachement filial a Beaumont, sa ville natale qu’il a fait connaitre dans tous ses contours geographiques, historiques, sociaux et culturels; qu’il a fait aimer d’amour a ceux qui n’ont pas eu la chance de la visiter. Nous avons tous souhaite voir se realiser les reves de grandeur, de developpement et de concorde qu’il nourrissait pour Beaumont, pour sa ville qu’il a tant aimee qu’elle est devenue la notre.

Ne tenant pas a dire Adieu a Meres, je terminerai par cette declaration d’amitie que Lelia Lebon lui a adressee au nom de nous tous : <>

Henri Piquion

18 octobre 2021