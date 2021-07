Pour sauver la démocratie d’Haïti, pas d’élections précipitées

L’assassinat brutal du président haïtien Jovenel Moïse et sa suite sont la preuve claire que le système politique haïtien ne fonctionne plus, et qu’il n’y a pas de solution facile à portée de main. Le parlement haïtien est défunt – Moïse gouvernait par décret présidentiel depuis janvier 2020. Au cours de l’année écoulée, des gangs armés ont régné dans la rue, menant une campagne d’enlèvements et de meurtres qu…