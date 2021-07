L’assassinat brutal du président haïtien Jovenel Moïse et ses conséquences sont la preuve claire que le système politique haïtien est brisé, sans solution facile à portée de main. Le parlement haïtien est dysfonctionnel – Moïse gouvernait par décret présidentiel depuis janvier 2020. Au cours de l’année écoulée, des gangs armés ont régné dans la rue, menant une campagne d’enlèvements et de meurtres qui a fait des dizaines de morts et terrifié la population. À la suite de l’assassinat de Moï…