Pour S?bastien Carri?re, ambassadeur du Canada en Ha?ti, Artisanat en f?te est unique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ambassade du Canada compte parmi les partenaires ayant permis la r?alisation de la plus grande foire de l’artisanat et de la cr?ativit? en Ha?ti. Selon S?bastien Carri?re, l’ ambassade du Canada a d?cid? de supporter la r?alisation de l’?v?nement en tenant compte du contexte difficile dans lequel ?voluent les cr?ateurs.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.