Pour son premier match dans la MLS, Messi permet à l’Inter Miami de gagner après 11 rencontres sans victoire

Pour la grande première de Messi dans la MLS, l’Inter Miami gagne enfin après 11 rencontres sans victoire.

L’effet Lionel Messi continue à l’Inter Miami. Depuis l’arrivée du footballeur argentin, la franchise américaine n’a perdu aucune rencontre et reste désormais sur neuf matchs sans défaite (Leagues Cup, Coupe des États-Unis et samedi dans la MLS). Toutefois, l’ancien joueur du PSG a joué sa toute première rencontre de championnat samedi face à New-York Redbull et permet à sa nouvelle équipe de gagner enfin (2-0) après onze journées consécutives sans victoire dans la Major League Soccer.

Il faut remonter jusqu’au 13 mai 2023 pour trouver la dernière victoire de l’Inter Miami contre le New England Revolution (2-1). Depuis lors, l’équipe dirigée par David Beckham n’avait remporté aucun match et restait sur onze confrontations sans victoire jusqu’à la venue de Lionel Messi qui a joué son premier match le samedi 26 août dans la MLS et permet à son club de remporter le duel après avoir marqué le deuxième but de son équipe pour offrir une victoire à ses fans (2-0).

Sorti du banc, Lionel Messi a fait parler son talent. Son club menait 1-0 et était en danger. Le septuple ballon d’or en toute fin de la rencontre a marqué le deuxième but pour sceller la victoire de l’inter Miami qui renoue après 11 journées avec la victoire.

Après cette victoire, l’équipe de Lionel Messi est maintenant 27e et laisse la dernière place du classement pour trois matchs de retard. Sa nouvelle franchise peut continuer à progresser au classement au cas où elle reste sur cette belle série de victoires.

Lionel Messi a permis à l’Inter Miami de franchir un nouveau cap. La franchise floridienne s’est métamorphosée en remportant la Leagues Cup, premier titre de leur histoire et est en finale de la Coupe des États-Unis qu’elle jouera le 27 septembre contre Houston.

