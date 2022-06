Pour un nouvel article 291

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En marge du Sommet des Am?riques, Los Angeles vit au rythme de rencontres et de r?unions pour traiter de mille sujets. Ce mardi, au Millenium Biltmore, l’Institut national d?mocratique pour les affaires internationales, le fameux NDI, pendant du parti d?mocrate ? l’IRI des R?publicains, organisait un s?minaire-atelier sur des th?matiques cl?s pour la r?gion.

La d?sinformation, la migration irr?guli?re, le crime organis? et la corruption ?taient les sujets du jour. Des acteurs de la soci?t? civile et des ?lus d’une dizaine de pays ont d?battus des difficult?s li?es ? ces probl?mes en regard de la d?mocratie.

A ?couter les intervenants, la d?mocratie va mal partout. Chaque pays a son lot de difficult?s qui fragilisent le processus d?mocratique. Certaines concernent plusieurs pays, ? un titre ou ? un autre.

Pour rester sur la d?mocratie, une des speakers a clairement expliqu? qu’il ne peut pas y avoir de d?mocratie sans d?mocrates. Il faut que des hommes et des femmes se battent pour donner sens ? la d?mocratie, pour faire vivre les institutions qu’elle est suppos?e avoir et acceptent ses r?gles.

Dans le cas d’Ha?ti, les acteurs pro d?mocratie sont une denr?e rare. Et le projet d?mocratique a de moins en moins de contenu.

La derni?re tentative du pr?sident Jovenel Mo?se pour changer la constitution ne visait qu’? inventer des m?canismes de captation de pouvoir. Il faut plus que cela pour faire vivre la d?mocratie et faire avancer le pays. Il faut un r?ve, une raison de vivre et de se battre pour une cause.

En 1987, la derni?re de nos constitution ne tenait qu’? un fil : l’article 291. Cette disposition tenait hors du pouvoir pour dix ans les anciens duvali?ristes en g?n?ral et les macoutes en particulier.

L’article 291 a tenu sa promesse m?me s’il a engendr? des probl?mes sans nombre. A travers des ?lections, Les macoutes n’ont jamais pu acc?der au pouvoir, les anciens duvali?ristes non plus.

Aujourd’hui, le 291 a fait son temps. Il faut un nouveau article f?d?rateur, un moteur pour un nouveau projet.

Sera-t-il cette fois un article mettant hors-la-loi la corruption et les corrompus ?

Un 291 contre l’ins?curit? et ses supp?ts ?

Un article barrage contre les leaders antid?mocratiques et pour la constitution d’une opposition forte autour d’un nombre limit? de partis politiques

Ou bien, un article projet pour favoriser l’int?gration et le renforcement de la diaspora tout en favorisant l’emploi et les investissements, ces mamelles ?conomiques qui font d?faut ? nos ambitions d?mocratiques.

Un vent autoritaire et populiste souffle sur le monde. Ha?ti en est encore ?pargn?. Allons-nous nous laisser emporter par le courant ou tenter de r?former un projet plus rassembleur ?

La d?mocratie n’est pas la meilleure formule de gouvernement. Et pourtant quoi qu’on lui reproche, elle est simplement la moins pire des formules de gouvernement. Et c’est d?j? pas mal.

L’article 291 de 1987 n’?tait pas la solution parfaite ? tous nos probl?mes mais il est un des rares articles ? avoir rempli sa mission.

Esp?rons qu’un jour on fera le d?compte des occasions manqu?es qu’il a provoqu? et qu’on tirera les le?ons d’un verdict sans justice. Car le 291 de 1987 ?tait une peine sans tribunal.