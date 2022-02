Pour un portrait-robot du bandit en Haiti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les donnees recentes rapportees par les associations de droits humains laissent decouvrir le caractere exceptionnel et inedit du banditisme en Haiti. Depuis les dix dernieres annees, on assiste en effet a une hausse inquietante de la criminalite : 13 massacres de 2018 a 2021 ; 796 cas de kidnapping en 2020; mais en 2021, plus de 2000 connus, qui representent le taux le plus eleve de kidnapping par habitant dans le monde. Environ 10 000 personnes des bidonvilles dans la zone sud de la capitale sont deplacees comme si l’on etait en guerre ; 7 ecoles fermees et 2000 tues pour la seule annee 2021, et 200 groupes armes qui continuent a recruter de nouveaux membres.

Il y a certes une genealogie du bandit a travers des Totons Macoutes, des zenglendo, des militaires demobilises, puis des <>, ou plus exactement des forces paraetatiques dont les pouvoirs toujours deja en mal de legitimite en Haiti ont un pressant besoin. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le contexte social et politique haitien, rappelons les formes d’actions privilegiees des bandits avant d’entrer dans le vif du sujet.

Tout d’abord, les formes d’activites des bandits sont aux yeux de la plupart des victimes indiscernables- du moins en apparence- de celles de la police : leurs uniformes sont mis a profit, violence aveugle lors des interventions. Mais les formes d’action les plus connues sont celles de massacres avec actes de barbarie (cadavres jetes sur des piles de fatras, decapites et jetes aux pourceaux et aux chiens ou brules en pleine rue ; attaques de camions de transports de gazoline, ranconnement de passagers de transports en commun, viol systematique des femmes, accaparement de proprietes privees. Les kidnappings n’ont pas de cibles privilegiees : ils s’orientent vers des hommes, des enfants, des femmes, toutes classes sociales confondues (professeurs, fonctionnaires, medecins, religieux, etrangers, petits commercants de trottoir, etc.)

Mais ce qui est nouveau, c’est l’effort pour elargir leur territoire et eriger d’autres bases a travers le pays : Martissant, Delmas 2, Delmas 6, Croix- des-Bouquets, Petite-Riviere-de-l’Artibonite, Savien, Jean Rabel…. en fonctionnant comme de petits Etats avec des chefs qui se font appeler commandant, general, et leurs groupes sous des appellations macabres : <>. Les liens avec les appareils du pouvoir et le narcotrafic ne peuvent etre que tres serres au regard des formes de pratiques que les bandits developpent avec la plus grande rigueur et avec determination en entrainant de facon inedite le pays dans une descente aux enfers.

Quand et comment le bandit est-il mis sur orbite dans la condition de bandit ? Ou si l’on veut, comment bascule-t-il vers la condition de bandit, s’il est clair que nul ne peut naitre bandit ? Presenter un portrait-robot du bandit est quelque peu temeraire, tant le probleme est delicat et meme complexe. On se contentera de quelques notes et d’une insistance sur quelques traits, sans aucune pretention a l’exhaustivite. Je percois personnellement deux types de bandit en Haiti, l’un ne fonctionnant pas sans l’autre. Mais il convient de les approcher par palier.

Au premier palier :

Quand on prend naissance dans un des bidonvilles de la capitale, on a l’impression d’etre parque en marge des zones de visibilite sociale, c’est-a-dire ce que l’on appelle communement dans la vie quotidienne en Haiti <>. Ces bidonvilles ont comme caracteristique principale d’etre des lieux dits <> :

Sans eau potable, sans electricite, sans sanitaires, sans logement decent, sans soins de sante, sans ecole de qualite, sans institution d’encadrement. Alors on se regarde comme un etre sans avenir, comme un etre en perte de monde, si l’on definit monde comme un ensemble de possibilites qui s’offrent a soi pour donner un sens a sa vie.

Ces possibilites etant absentes, on est comme plante devant un mur, sans capacite de voir l’horizon, sans recours, jete dans une dereliction. A ce compte, on ne peut s’imaginer faire partie de la nation. On ne peut avoir aucun sens de la citoyennete, car on n’a aucun lien avec les autres citoyens, et partant aucun sentiment national. Un lien qui ne peut etre mediatise que par la participation a un espace public : or la marque de la vie quotidienne est celle d’un quasi-apartheid social ou rien de commun a tous sans exception ne semble etre offert : comme une salle de cinema, un palais des congres, un terrain de sport, un transport public ou l’on peut cotoyer n’importe quel membre des classes privilegiees. Un lien qui n’est pas non plus mediatise par le patrimoine du pays (monuments, sites et lieux de memoire) dans lequel on pourrait se reconnaitre. Bref, un tel lien est precisement le lien symbolique qui permet de se reconnaitre comme un etre egal aux autres, pourvu des memes droits. Ce lien est celui de la reconnaissance reciproque.

Precisons ici que la problematique du genre n’est pas secondaire dans le developpement du banditisme a travers le pays. Ce sont la plupart du temps des jeunes hommes qui choisissent le banditisme. Les femmes doivent generalement s’occuper des enfants et des affaires domestiques, plus generalement comme cheffes de famille dans le bidonville ; elles parviennent a se creer des activites de revendeuses, de restaurant de trottoir. Il arrive cependant que certaines d’entre elles se livrent a des actes de banditisme et en tout cas ont des taches de subalternes dans les portions de territoire sous controle des gangs armes. Quelle est finalement la culture du bandit ? Cette question ne saurait etre approfondie dans le cadre de cet expose. Ayant perdu tout ancrage dans la tradition paysanne, le bandit n’accede pas pour autant a la culture urbaine, il ne dispose que des bribes eclatees de l’imaginaire vodou dont la recherche de <> ou de forces spirituelles occultes capables de le rendre magiquement invulnerable aux balles des ennemis. Ne pouvant profiter d’aucune institution de l’Etat, le bandit ordinaire vit en rebut de <>. Il appelle le bidonville un <> comme pour marquer son enfermement dans son quartier comme on le disait des quartiers noirs des villes americaines. Bref, on a l’impression que rien ne peut arreter le jeune des bidonvilles sur la route de la delinquance.

Au second palier

Ces considerations nous maintiennent au premier palier du banditisme, c’est-a-dire vers la condition d’un delinquant potentiel. Il faut penser un second palier, qui est le dispositif ou le mecanisme qui va le faire basculer comme membre ou chef de gangs armes, capable de donner la mort en toute impunite.

Le passage a l’acte est lie a la rencontre, plus exactement a l’articulation avec un autre type de bandit. Faute de mieux, on l’appellera bandit en col blanc. Dans cette categorie, on trouve des candidats a des postes electifs (depute, senateur, haut fonctionnaire de l’Etat, homme d’affaires…). Il s’agit d’individus ou de personnalites reconnues socialement qui ont un ancrage dans le pouvoir politique ou qui cherchent cet ancrage. Dans tous les cas, ils ont la capacite de plier le pouvoir politique a leurs propres fins (consolidation d’un pouvoir politique, maintien d’une place economique et sociale) en utilisant les potentialites delinquantes des jeunes de bidonvilles qui ne disposent d’aucun moyen de vie. S’agit-il de presenter ainsi sous quelques traits grossissants ce qu’on appelle <> au pouvoir depuis les annees 2010 ? Ce serait un jugement par trop hatif, qui reviendrait a personnaliser le probleme et minimiser son impact dans la societe, car il parvient a informer quelque peu la societe et la retourne en un sens qui la rend meconnaissable a elle-meme.

Le deuxieme type de bandit se cache derriere les structures ou les appareils de l’Etat et va faire fonctionner les gangs comme des pieces detachees du pouvoir, c’est-a-dire qui disposent de parcelles du pouvoir d’Etat. Ils recoivent pour cela armes, munitions, argent, assurance d’impunite, police et juges participant a leur protection. La permissivite donnee par le pouvoir pour la circulation de voitures aux vitres teintees est la couverture a l’avance offerte pour la distribution des armes et des munitions aux bandits, comme pour la dissimulation des kidnappings. Le banditisme est alors traverse de part en part par la politique.

Ainsi donc une fois que les armes sont mises entre les mains du delinquant potentiel, il bascule comme membre ou chef de gangs armes. Du coup, le monde se met a devenir pour lui un ensemble de possibilites. Il se met a exister dans l’acte par lequel il manifeste sa capacite d’acceder a l’enrichissement comme sur une base magique, les biens des autres sont a sa portee . Avec le bandit en col blanc, il forme une paire.

Il est desormais conscient d’etre une force. Il peut elargir son monde en creant a travers le pays de nouveaux territoires; c’est pour cela qu’il se lance volontiers en guerre contre d’autres gangs rivaux. Devenu Legal, le bandit n’a pas de revendications : il est lui-meme devenu l’Etat. Dans son territoire il fonctionne en ayant construit toute une hierarchie sociale : general, soldat surveillant, cuisiniere, commissionnaire, etc., la population peut ainsi beneficier des reliefs du butin (comme par exemple l’argent extorque sur les axes routiers et dans les marches publics). Mais c’est au niveau des kidnappings qu’on peut assister a un veritable renversement des rapports sociaux : le bandit est devenu le maitre qui fait de la majorite de la population ses esclaves : on ne peut vivre desormais au pays que comme un prisonnier potentiel.

La rancon reclamee des individus kidnappes depasse toute mesure comme pour indiquer qu’ils sont totalement a la merci de leurs maitres. Les cris et les larmes des parents et amis de victimes lances dans les radios de la capitale et dans les reseaux sociaux sont inaudibles par le pouvoir, puisque le pouvoir est bien au chaud aux mains des gangs armes. Le pays est strictement devenu sous le gouvernement des bandits. Ne s’agit-il pas d’une forme de retour a l’esclavage ? C’est-a-dire d’une negation de la memoire de la creation d’Haiti ?

En somme, le pays connait bien un double effondrement : celui du lien social par perte du lien symbolique qui permet de voir un etre humain dans un autre Haitien ; celui de l’Etat par perte du lien national, ouvrant la voie a un dysfonctionnement systemique des institutions (corruption, narcotrafic, precarite de la propriete privee). D’ou la propension des gangs a produire des actes de barbarie : refus de la sepulture pour leurs victimes, viol des femmes comme territoires a elargir. Les gangs ne se contentent pas d’entretenir leur caractere asocial : ils ne cessent de manifester leur colere contre la societe, contre les institutions, contre le monde. Tout en fonctionnant en mimant l’Etat, ils savent que leur pouvoir est fele. Il faut se mefier des discours de bandits qui <> ; avec eux, c’est plutot la fraternite dans la mort qui prevaut, un peu comme celle qu’on observe dans les films celebres comme Casino, les Affranchis ou Le Parrain. Mais ils demeurent toujours deja prets a servir tout pouvoir qui procure des avantages, tout en preservant une capacite d’autonomisation que les armes peuvent rendre possible.

Quelle sortie possible pour le pays ?

Le bateau coule et plus de 80% de la population -d’apres un sondage recent- revent de partir du pays au plus vite, – ce qui est fort rationnel- mais ce n’est pas parce qu’on n’aime pas le pays, car une fois en terre etrangere, <> au sens de Dany Laferriere taraude le nouveau migrant. S’il convient de <> (pour reprendre la formule de Michel Foucault), ce ne sera pas par patronage social, c’est-a-dire par apaisement social ou par negociation, car le banditisme a cree une forme de balkanisation du pays : 4 departements du pays sont inaccessibles au sud du pays et de nouveaux territoires de non-droit apparaissent au centre et au nord-ouest. Seules les puissances dites amies d’Haiti -en premier lieu les Etats-Unis- ne semblent guere s’affoler meme quand leurs propres ressortissants sont victimes de kidnapping. Certes, le cas d’Haiti n’est peut-etre pas unique si l’on pense au processus de democratisation a la mode dans cette phase de la mondialisation. Un symptome que le pays devra par lui-meme trouver les ressources de sa sortie de la decheance : en renouant de maniere ostensible avec les grandes attributions de l’Etat, dont d’abord sa puissance repressive (impliquant bien entendu la justice, donc la sanction des crimes de sang) en se donnant les moyens de l’exercer. Dans un meme temps il va falloir offrir des opportunites de reveil de l’espoir par la creation de nouveaux espaces de vie a penser et a realiser au cours d’une mobilisation intense de tous les secteurs et de toutes les couches sociales.

Laennec Hurbon*

—————————

*Laennec Hurbon, sociologue, directeur de recherche au CNRS, et professeur a l’Universite d’Etat d’Haiti ; specialiste des rapports entre religion, cultures et politique en Haiti et dans la Caraibe.