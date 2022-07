Pour une meilleure organisation de l’agriculture ha?tienne

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Tr?s peu de fili?res sont organis?es dans l’agriculture ha?tienne. Mis ? part la mangue ou, ? un degr? moindre, le cacao, difficile de parler de fili?re agricole dans le pays. Ainsi, contrairement aux pays en d?veloppement, la chaine de valeur agricole ha?tienne n’est pas contr?l?e, emp?chant ainsi la cr?ation de milliers d’emplois valorisants dans ce secteur ? un moment o? l’agriculture engendre de nouveaux mod?les de consommation et de nouveaux syst?mes de production et de distribution.

Elabor? en 2013, le Plan national d’investissement agricole (PNIA) a pr?vu un apport soutenu de l’?tat afin de relancer et de d?velopper les fili?res d’exportation comme le caf?, le cacao, le sisal et le v?tiver entre autres.

Si l’on en croit l’ancien exportateur de mangues, Jean-Maurice Buteau, il est difficile de parler de l’approche fili?re dans le pays. La mangue, a-t-il soutenu, est la seule fili?re organis?e jusqu’? date. Avec l’effort de certains groupes et entreprises, le cacao commence ? suivre cette tendance. Ce qui sous-tend que tr?s peu d’efforts sont entrepris dans l’optique de d?velopper les chaines de valeur agricoles.

Lors de son intervention, l’exportateur n’a pas manqu? de faire la promotion d’une agriculture ha?tienne, f?licitant l’apport de certains acteurs au niveau de plusieurs r?gions du pays dans ce domaine. <>, estime-t-il. Il faut mettre l’accent, poursuit-il, ? la fois sur le producteur, la production et tout l’environnement qui entoure ces deux pi?ces ma?tresses.

Dans le cas de la production, la cha?ne de valeur doit ?tre au centre des activit?s. ? cet effet, une plus large implication de l’?tat et du secteur priv? est sollicit?e, car le financement de la cha?ne de valeur permet de cr?er de nouvelles opportunit?s de financement pour l’agriculture, d’am?liorer les rendements et de consolider les liens entre les participants ? une m?me cha?ne.

Mais, insiste-t-il, le d?veloppement de la chaine de valeur ne d?pend pas que de ces deux entit?s. Il faut une implication de tous les acteurs. L’exploitant agricole, les interm?diaires, les entreprises agroalimentaires, les exportateurs, chacun doit apporter sa pierre ? la construction de cet ?difice.

Ce faisant, les entreprises interd?pendantes tisseront des liens de collaboration pour apporter progressivement une valeur ajout?e aux consommateurs finaux, ce qui se traduit par un avantage concurrentiel collectif et le producteur verra son revenu et ses conditions de vie s’am?liorer indubitablement, car ce sont les chaines de valeur qui permettent aux entreprises de r?pondre aux besoins du march? en mettant les activit?s de production, de transformation et de commercialisation en ad?quation avec les demandes des consommateurs.

Le responsable a point? du doigt l’ensemble du processus de production. Apr?s le labeur des pauvres paysans aux mains nues attendant la pluie pour r?pondre ? l’alimentation d’une frange importante de la population, ce sont ces derniers qui s’occupent encore une fois de la commercialisation du produit. Une situation jug?e aberrante par M. Buteau dans la mesure o? ce petit producteur perd pr?s de 40% de sa production ? cause d’un manque d’infrastructures de stockage et de conditionnement, sans oublier un syst?me de transport ne r?pondant ? aucune norme.

Tout compte fait, l’agriculture m?rite d’?tre repens?e ? tous les niveaux. ? chaque maillon, une consid?ration sp?ciale. Le d?veloppement de cette branche d’activit? ne peut se reposer sur un seul groupe. C’est l’approche de fili?re qu’il faut promouvoir. Pour y parvenir, l’universit?, le producteur, le transporteur et le commer?ant doivent ?tre ? l’?coute l’un de l’autre et s’entraider mutuellement.