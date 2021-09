Il y a de plus en plus de pêcheurs, mais de moins en moins de poissons. Avec leurs petits bateaux, les pêcheurs haïtiens ne peuvent pas pêcher en haute mer. « On se plaint du fait que la mer est exploitée par des étrangers alors que nous ne faisons rien pour pallier la situation. Le nombre de pêcheurs augmente. Les poissons diminuent. Il faut plus de moyens. Des bateaux équipés pour aller plus loin dans la mer », a indiqué l’agronome Jean André Victor.

L’agronome Vi…