Pour une peche semi-industrielle en Haiti, plaide l’agronome Jean Andre Victor

Il y a de plus en plus de pecheurs, mais de moins en moins de poissons. Avec leurs petits bateaux, les pecheurs haitiens ne peuvent pas pecher en haute mer. <>, a indique l’agronome Jean Andre Victor.

L’agronome Victor preconise une peche semi-industrielle, pour pallier la baisse considerable de la quantite de poissons dans les zones cotieres. Ce modele est caracterise par la peche en haute mer et l’utilisation de bateaux a moteur mesurant entre 16 et 33 metres. Il souhaite egalement une certaine regularisation du secteur, impliquant des periodes et des quotas de peche et la supervision des activites de peche.

Invite a la conference, Sterlin Saint-Cyr, president de l’Association des pecheurs de LuLy (APPEL), a presente un tableau tres sombre. La situation des pecheurs s’est aggravee avec le tremblement de terre du 14 aout qui a frappe le grand Sud. <>

De plus, les interventions de l’Etat ou d’Organisations non gouvernementales (ONG) pour accompagner les pecheurs se revelent toujours inefficaces, constate, lui aussi, Sterlin Saint-Cyr, qui recommande de prendre en compte leurs vrais besoins. Il demande au ministere de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Developpement rural (MARNDR) de renforcer les associations des pecheurs et de leur permettre de recevoir des formations adequates dans le domaine.

Plusieurs dizaines de professionnels, dont des universitaires, des agronomes, des pecheurs entre autres, ont assiste a cette conference sur le theme <>. <>, a deplore l’agronome Jean Andre Victor.