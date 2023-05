Pour une relation amoureuse saine, il faut prononcer chaque jour l’une de ces neuf phrases

​

Pour une relation plus fructueuse, il faut utiliser l’une de ces neuf phrases chaque jour lorsque vous interagissez avec votre partenaire.

Faire durer une relation n’est pas chose facile. Toutefois, une bonne communication entre les couples ou les deux partenaires peut apporter beaucoup dans une relation. C’est la raison pour laquelle Courtney S. Warren, psychologue formée à l’université Harvard, apporte neuf phrases que les amoureux peuvent utiliser quotidiennement afin que leur relation soit plus réussie que la plupart des autres.

Pour la spécialiste, chaque relation a ses moments difficiles. Mais ce qui compte vraiment, c’est la façon dont vous et votre partenaire interagissez régulièrement, a-t-elle estimé.D’après ses déclarations, les couples les plus heureux n’évitent pas les conflits mais ils le gèrent plutôt en se parlant avec appréciation. En ce sens, elle propose neuf phrases qui peuvent faire durer une relation.

1- J’apprécie vos efforts

Selon madame Warren, ce n’est pas une bonne idée de toujours focaliser sur des choses que vous n’aimez pas chez votre partenaire et de les lui signaler à chaque fois que vous en avez l’occasion. Mais, il est aussi important de signaler à votre partenaire son effort parce que d’après elle c’est un excellent moyen de faire en sorte que tout le monde se sente valorisé. Ex: “Je vous suis reconnaissant d’emmener les enfants à l’école, car cela m’aide à faire avancer les choses le matin.”

2- j’aime ta façon

D’après la psychologue, aimer quelqu’un est un intense sentiment d’affection; aimer, c’est les voir pour qui ils sont et reconnaître les attributs que vous appréciez chez eux. Ex: “J’aime que tu sois si passionné par le fait de rester en bonne santé.”

3- Aidez-moi à mieux comprendre cela

Au lieu de blâmer votre partenaire pour quelque chose, le plus important c’est de lui dire que vous voulez mieux le connaître est la clé pour résoudre les conflits et créer des liens à un niveau plus profond. Ex: “Je ne sais pas pourquoi c’est si bouleversant pour toi. S’il vous plaît, aidez-moi à voir votre point de vue.”

4- J’écoute

Même si vous avez raison, Warren vous conseille d’être prêt à suspendre votre désir d’avoir « raison » ou de faire passer votre message – assez longtemps pour entendre et comprendre le point de vue de votre partenaire. Ex: “Je veux entendre votre version des choses, même si nous ne sommes finalement pas d’accord.”

5- Je suis désolé

Les couples n’aiment pas s’excuser trop souvent. Un comportement qui détériore la relation. Pour Warren, lorsque les choses ne se passent pas bien ou comme prévu, les couples en bonne santé savent que les deux partenaires jouent un rôle dans la situation. Assumer la responsabilité de notre rôle dans ces conflits – et s’excuser sincèrement – ​​est essentiel pour réparer les failles. Ex: “Je n’ai pas aimé la façon dont tu as agi la nuit dernière, mais je dois aussi m’excuser d’avoir fustigé.”

6- Je te pardonne. Peux-tu me pardonner?

La psychologue est consciente que le pardon est difficile. Toutefois, elle a fait savoir que des études ont montré que les couples qui pratiquent le pardon sont plus susceptibles d’avoir des relations plus longues et plus satisfaisantes. “J’ai fait une erreur et j’essaie de me pardonner. J’espère que tu pourras aussi me pardonner.”

7- Je m’engage envers vous

Être en couple est un choix, d’après Courtney S. Warren. Rassurer votre partenaire que vous choisissez toujours d’être avec lui et de relever des défis contribuera à créer un sentiment de sécurité et de stabilité, a-t-elle souligné. Ex: “Même quand les temps sont durs, je choisis toujours d’être avec toi.”

8- Amusons-nous

La psychologue invite les couples à s’amuser pendant les moments de repos. Les couples les plus heureux sont capables de briser la tension et de recalibrer l’ambiance en trouvant de la place pour un sourire authentique, des plaisanteries idiotes ou une plaisanterie légère, a-t-elle estimé. Ex: “Nous devrions prendre un peu d’air frais. Tu veux faire quelque chose d’amusant aujourd’hui.”

9- Je t’aime

Ce mot pèse beaucoup dans un couple. Celui où celle qui le prononce doit être sincère dans ses paroles. Exprimer verbalement votre amour romantique l’un pour l’autre maintient la relation en vie. Et quand vous le dites, assurez-vous que vous le pensez vraiment, a conclu la spécialiste.

Cortney S. Warren , PhD, est une psychologue certifiée et auteur de “Letting Go of Your Ex”. Elle se spécialise dans les mariages, la dépendance amoureuse et les ruptures, et a reçu sa formation clinique à la Harvard Medical School. Elle a écrit près de 50 articles dans des revues évaluées par des pairs et donné plus de 75 présentations sur la psychologie des relations.

