Pour une solution ? la crise ha?tienne, Jerry Tardieu pr?ne un sommet politique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour parvenir ? cet accord, l’ex-d?put? Jerry Tardieu estime que “nous devons entamer des discussions s?rieuses qui devront nous permettre de nous regarder et d’aborder nos diff?rends et du coup mettre en priorit? les int?r?ts du pays “. De plus, l’homme politique croit qu’un “sommet politique” dans le pays se r?v?le n?cessaire afin d’?viter des n?gociations malhonn?tes. Celui-ci, ajoute-t-il, fera du peuple ha?tien le t?moin de discussions entre des acteurs responsables.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.