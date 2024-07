Pourquoi certaines personnes restent en couple malgré l’insatisfaction ?

Pourquoi reste-t-on dans une relation malgré l’insatisfaction? Les éclaircissements d’Amélie Boukhobza.

De nombreuses personnes ne sont pas satisfaites de leur relation de couple. Si certaines prennent le taureau par les cornes et finissent par se séparer, d’autres poursuivent cette route, sans changer les choses. Comment l’expliquer ? Une psychologue interrogée sur le site de Doctissimo apporte des éclaircissements.

La peur de la solitude, la première raison qui explique cette situation

La psychologue Amélie Boukhobza avance “la peur de la solitude” comme raison principale. “L’idée de se retrouver seul(e), c’est souvent plus effrayant que de supporter une relation insatisfaisante” explique l’experte. Mais ce n’est pas la seule raison. “L’attachement, même à une relation dysfonctionnelle, est une autre raison. Les souvenirs partagés et les liens affectifs rendent la séparation difficile”.

Autres raisons possibles : le confort et les habitudes de vie commune peuvent aussi retenir les individus dans des relations insatisfaisantes. “Changer de vie peut sembler déstabilisant et effrayant” précise la psychologue. “Tout comme la peur du jugement et les obligations familiales, autres raisons fréquentes qui peuvent dissuader de quitter une relation”.

Enfin, certaines personnes ont l’espoir que le partenaire change ou “elles ont l’espoir que les choses s’améliorent” liste encore la spécialiste. Sans oublier enfin la question financière, car “l’idée de devoir subvenir seul(e) à ses besoins peut être terrifiante, pour certaines personnes” estime enfin Amélie Boukhobza.

Comment se sortir de chacune de ces situations ?

La psychologue dévoile aussi les manières de changer les choses. Il faut prendre conscience que “l’attachement ne doit pas justifier la souffrance” explique Amélie Boukhobza.

Pour évaluer la situation d’un œil objectif, elle conseille “d’évaluer honnêtement les aspects positifs et négatifs de la relation. Puis faire une balance : si le négatif l’emporte, c’est qu’il faut envisager des changements sous peine de se coincer dans un sentiment d’impasse responsable d’autres maux comme un stress chronique ou une dépression, par exemple”.

La spécialiste préconise aussi aux personnes craignant de s’assumer d’un point de vue financier de “planifier financièrement son départ”, mais aussi de s’entourer de personnes positives, pour pouvoir discuter et échanger sans être jugé.

Enfin, elle recommande de consulter un thérapeute pour travailler sur la séparation et comprendre que l’on mérite une relation saine et épanouissante. “S’en sortir passe nécessairement par reconnaître et accepter que la relation ne convient pas. Comprendre que rester dans une relation insatisfaisante n’est bénéfique ni pour soi ni pour son partenaire” conclut-elle.

