Poursuite de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine dans le pays

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

De septembre 2021 a aujourd’hui, 96 cas positifs de peste porcine africaine repartis dans 34 foyers ont ete diagnostiques dans le pays. Ces cas, si l’on en croit les responsables, ont ete recenses dans sept departements et 15 communes du pays. Les trois departements qui ne sont pas encore touches sont les Nippes, le Centre et le Nord. Le ministere, dans l’optique de circonscrire la maladie et pour eviter l’abattage systematique de cette famille d’animaux, multiplient les efforts afin de detecter puis controler les foyers dans lesquels se presente la maladie.

La directrice de l’UPS, le Dr Haim Joseph Corvil, qui fait egalement office de deleguee de l’Organisation mondiale de la sante animale (OIE) en Haiti et le reste de la delegation composee, entre autres, du directeur departemental de l’Agriculture de l’Ouest, Jean Elie Philogene, du directeur des services de la Quarantaine, le Dr Jean Evens Stinfil, la directrice de la production animale (DPA), Herline Joseph, le chef de service de la DPA, Job Desrosiers, et des medecins veterinaires affectes a l’UPS, ont attire l’attention de cette frange de la population sur la gravite de cette maladie et les mesures a adopter dans la lutte contre la propagation de ce virus dans le pays.

L’abattage de ces animaux, a explique la deleguee de l’OIE, est une mesure de securite visant a eliminer le foyer de PPA au sein de cette ferme. Les zones affectees, a-t-elle fait savoir, facilitent une propagation rapide de la maladie vers les autres localites. Dans ce cas, a-t-elle poursuivi, il faut prendre des mesures pour fermer toutes les activites d’elevage dans les perimetres et limiter l’acces a tous les foyers infectes. << Il faut une periode relativement longue, soit de 40 jours avant de placer de nouveaux porcs dans ces espaces, conformement aux normes de l'Organisation mondiale de la sante animale.

A en croire les autorites du ministere haitien de l’Agriculture, d’autres types d’operation seront menees parallelement a l’abattage des porcs dans les foyers contamines. L’idee, soutiennent-elles, est d’endiguer la maladie dans le pays. Car, ont-elles ajoute, la PPA est une maladie devastatrice qui se propage extremement rapide. Pour eviter sa propagation, une fois qu’on aurait rencontre le virus dans un perimetre, on devrait tuer tous les porcs qui se trouvent dans un rayon de 5 a 10 kilometres autour de la zone contaminee, ce qui constituerait une perte enorme pour le pays, en particulier les eleveurs.