Pre Lakwa renoue avec le public et fait salle comble a Le Vilatte

L’histoire de la naissance de Jesus est racontee dans la realite haitienne. Une marchande d’eau et de cafe prets a etre consommes au coin de la rue. Joseph qui se fait conseiller par son ami Mathias sur comment courtiser Marie, la future mere de Jesus, dans le langage de tous les jours, le langage ” bredjenn” comme on dit. Tout ca agremente de chansons dans lesquelles Marie et Joseph expriment leur amour reciproque mais pudique.

Un decor simple et leger, des habits d’epoque qui vous font revivre un peu la tradition juive, des jeux de lumiere bien choisis. Le Vilatte, rempli comme un oeuf, est acquis a la cause des acteurs de cette 7e edition de Pre Lakwa. <>

Dans la deuxieme scene, Joseph rend visite a la famille de Marie ou cohabitent une mere complaisante, tolerante et un pere mefiant et protecteur un peu comme dans les familles haitiennes. La visite tient lieu de fiancailles entre les deux jeunes juifs, mais le pere de Marie met Joseph en garde contre toute idee charnelle.

Dans la troisieme scene, Sarah, la soeur de Mathias, l’ami de Joseph, tente de seduire ce dernier deja fiance avec Marie alors que Mathias, en secret, est amoureux de Marie. Une occasion pour le public de lancer des propos a la mode contre Sarah, percue comme une <>.

Dans la quatrieme scene, Marie est tombee enceinte alors que Joseph est en voyage. Un ange lui explique ce qui s’est passe et ce qui va se passer avec l’enfant.

Chez Marie, dans la cinquieme scene, sa mere tente de la consoler. Joseph qui revient d’un voyage de quatre mois s’etonne du fait que sa fiancee est tombee enceinte alors qu’il ne l’avait meme pas embrassee. Joseph s’enerve quand Marie essaie de lui l’expliquer les circonstances providentielles de sa grossesse. Le public ne s’est pas fait prier pour encourager Joseph a demander des comptes a Marie dans une ambiance de grands eclats de rire dans la salle.

Dans la septieme scene, Joseph noie son chagrin dans l’alcool et Sarah, amoureuse de Joseph, le console tout en essayant de tourner la situation en sa faveur. Elle essaie une nouvelle fois de seduire le fiance de Marie.

Joseph accuse Mathias, son meilleur ami, d’avoir mis Marie enceinte. Mais quand l’ange de Dieu explique que sa fiancee est enceinte par l’operation du Saint Esprit, Joseph accepte sa situation et se plie a la volonte de Dieu comme l’explique la Bible.

Hormis le long retard avant le debut du spectacle, les petits soucis techniques avec les micros portables dans lesquels on entendait le bruit nuisible de la respiration des acteurs ont un peu casse l’ambiance. Mais avec un public receptif, assoiffe d’evasion, participatif des fois plus que necessaires, ces petites imperfections ont ete vites oubliees. D’ailleurs, il faut reconnaitre que les superbes prestations du pasteur-rappeur Evens Redempti, de Claire Calixte et de Jessie Desir Sault ont su faire oublier ce retard de plus d’une heure d’attente.

<>, s’est felicite Karl Foster Candio, la tete pensante de Pre Lakwa. <>, a explique l’auteur du texte.

<>, a confie a Ticket Karl Foster Candio.

S’agissant des talentueux acteurs, Taliana Lindor a joue le role de Marie ; Aniel Fils (Joseph), Frantz Jr Moise (Mathias), Rachele Geffrard (Sarah), Romy Laguerre (le pere de Marie), Wiliadel Denervil (la mere de Marie) Auralie Antoine (l’ange), Steeve Lauture (le diable).

Karl Foster Candio a souligne que Pre Lakwa cette annee a beaucoup beneficie du savoir-faire d’Eliezer Guerisme et de son equipe. Les jeux de lumiere ont ete assures par Jean Ronald Pierre et Angela Auguste. Frantz Providence et Joseph Derilon Fils Derilus, le decor. L’indispensable maestro Nicky Christ est le directeur musical du spectacle accompagne des Shelton Alphelon, Negot Dezil, Mardochee William, Marc Paul Cene, Jean Daniel Valentin et des choristes: Alexis Fortune, Alexandre Atlai, Shelda Massillon, Nedgy Tevene. Les danseurs Samantha Almonor, Garvens Marc, Barbara Milien, Christie Jean, Guybencha Jeanty, Ange Marie Raphael et Jean Baptiste Marluckson ont aussi contribue a la reussite de cette 7e edition de Pre Lakwa.