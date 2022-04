Pre lakwa revient apres deux ans d’absence

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour cette septieme edition, Pre Lakwa fait peau neuve. Beaucoup de nouvelles tetes rejoignent l’affiche pour le spectacle musical instaure depuis quelques annees pour le dimanche de Paques. Rachelle Geffrard, Frantz Junior Moise, Romy Laguerre et Aniel Fils rejoignent le casting en tant que chanteurs et acteurs. Le Maestro Jean Daniel Valentin est aussi de la partie dans la direction musicale. Pour la mise en scene, ce sera Eliezer Guerisme qui aura les commandes.

A cote des nouvelles recrues, certaines figures de proue sont toujours presentes pour perpetuer la tradition. On aura le plaisir de reecouter et de redecouvrir le jeu d’acteur des chanteuses Taliana Lindor et Wiliadel Denervil. Le scenario est signe, encore une fois, Karl Foster Candio. Nicky Christ sera toujours dans la direction musicale et les choregraphies seront montees par Nirva Saint-Hilaire dit Vava. Le lieu du spectacle non plus n’a pas change. Pre Lakwa se tiendra a le Villate le dimanche de Paque, 17 avril 2022 a 4h p.m.

En lever de rideau, trois artistes qui se creent une place dans le secteur evangelique se produiront pour le public. Il s’agit de Jessie Sauld Desir, Claire Calixte et Evens Redempti.

Depuis quelques annees, Pre lakwa met en scene un spectacle musical autour de la Passion du Christ. Le public a deja eu a apprecier l’histoire de la femme samaritaine ou encore celle de Barrabas. Cette annee, l’equipe mise sur une nouvelle intrigue inspiree de la Bible mettant en vedette Taliana Lindor et Aniel Fils. Pour la decouvrir, il n’y a qu’un moyen : etre present a le Villate, ce dimanche 17 avril !