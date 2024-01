Préfacé par Jacques Adler Jean Pierre, le livre “Degout-rans” de Kanga Zile suscite une prise de conscience

​

Préfacé par Jacques Adler Jean Pierre, le recueil de poésie “Degout-rans” de Kanga Zile suscite une prise de conscience.

Le photojournaliste Tcharly Coutin plus connu sous le pseudonyme Kanga Zile a signé le 23 décembre dernier son deuxième recueil de poésie intitulé “Degout-rans”, ouvrage préfacé par le journaliste culturel Jacques Adler Jean Pierre. Lors d’une interview accordée à Juno7, le jeune auteur a fait savoir que ce livre de 65 pages charrie toutes les dénonciations afin de susciter les lecteurs à une prise de conscience.

Dans sa jeune carrière de photojournaliste, Kanga Zile a vu et entendu les diverses dénonciations du peuple haitien lors des manifestations. Le jeune poète qui a souvent ras-le-bol des dirigeants haïtiens et de la façon dont la communauté internationale gère la politique du pays, a profité de son œuvre pour exprimer son dégoût et inviter les citoyens à une prise de conscience. “C’est un livre bâti sur la base d’une révolution qui charrie l’amour et la dénonciation. Quand vous lisez Degout-rans, vous avez l’impression que j’ai envie de vous emmener à une manifestation”, a déclaré Kanga Zile.

Depuis plusieurs années, le pays fait face à une instabilité sociopolitique sans fin. Les quartiers populaires sont sous l’emprise des gangs armés. La violence des gangs armés obligent les résidents de Carrefour-Feuilles, Tabarre, Pernier, Croix-des-Bouquets, Solino entre autres à se déplacer sans oublier que la communauté internationale est souvent critiquée pour son ingérence dans la politique du pays. Face à tous ces constats, Kanga Zile a dénoncé à travers Degout-rans et espère que les citoyens arriveront à prendre conscience. “Je souhaite que ce livre suscite les lecteurs à avoir une prise de conscience. La poésie peut aider dans la bataille du changement d’Haïti”, a-t-il dit.

Pour le moment, le photojournaliste n’a rien prévu concernant une deuxième vente-signature. Toutefois, il a souligné que le livre est disponible à la librairie La Pléiade. “Les intéressés peuvent aussi me contacter sur les plateformes des médias sociaux sous le nom de Kanga Zile”, a-t-il ajouté.

Degout-rans est un livre publié dans Les Éditions couleur d’encre et préfacé par Jacques Adler Jean Pierre qui a trouvé les bons mots pour donner l’envie aux lecteurs de poursuivre la lecture de l’ouvrage de 65 pages.

Tcharly Coutin dit Kanga Zile invite le peuple haitien à envisager d’autres méthodes afin de sauver Haïti. “An n rete nan lanmou youn lòt paske se sèl lanmou k ap rete”, a-t-il conclu.

