Premi?res r?actions apr?s les articles du New York Times

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La s?rie d’articles du New York Times sur la ran?on impos?e par la France ? Ha?ti en 1825 et ses cons?quences ne suscite pas encore de r?action de la part du gouvernement ha?tien. Le silence est total pour le moment.

La soci?t? civile, les intellectuels et la classe politique sont tout aussi silencieux.

Certains se demandent pourquoi cette charge et ces r?v?lations, maintenant. Dans un pays convaincu de la permanence des complots, c’est une interrogation normale.

D’autres h?sitent ? prendre position. La question des r?parations que la France devrait verser ? Ha?ti a d?j? d?chir? la soci?t? ha?tienne sur fond de lutte pour le pouvoir entre les pour et les contre Jean Bertrand Aristide, il y a seulement une vingtaine d’ann?es.

Et c’est justement sur les ?l?ments du d?but des ann?es 2000 que la principale r?action a ?t? ?mise. Elle provient d’un ancien ambassadeur am?ricain en poste en Ha?ti ? l’?poque.

Dans une mise au point publi?e dans le Miami Herald, James B. Foley, l’ambassadeur qui ?tait en poste lors du deuxi?me d?part du pouvoir de Jean Bertrand Aristide affirme : <>

Plus loin, l’ambassadeur Foley pr?cise : <>

Voil?, c’est dit.

L’autre r?action est venue de Daniel Baal Directeur g?n?ral du Cr?dit Mutuel, d’Alliance F?d?rale et du CIC, importante banque fran?aise

En quatre post sur son compte Twitter @BaalDaniel, il a d?clar? : << Les dirigeants du

@cic et son actuelle maison-m?re, la Banque F?d?rative du Cr?dit Mutuel, ont pris connaissance d’une s?rie d’enqu?tes du quotidien am?ricain The New York Times ? propos de Ha?ti et de la colonisation.

Cette s?rie d’enqu?tes mentionne notamment des liens suppos?s entre la Banque nationale d’Ha?ti ? la fin du 19e si?cle et la Soci?t? g?n?rale de cr?dit industriel et commercial d’alors, cr??e par Napol?on III.

Parce qu’il est important d’?clairer toutes les composantes de l’histoire de la colonisation – y compris dans les ann?es 1870, la banque mutualiste financera des travaux universitaires ind?pendants pour faire la lumi?re sur ce pass?.

Banque coop?rative et mutualiste fond?e en 1882 pour lutter contre l’usure, le @CreditMutuel d?fend les valeurs de libert?, d’?galit? et de fraternit? depuis sa fondation. >>

Cette prise de position est la premi?re d’un responsable fran?ais. Elle est d’autant plus importante qu’elle concerne l’argent.

Finance et politique se sont mari?es pour extorquer ? Ha?ti la ran?on de l’ind?pendance et les pr?ts pour la payer. Cette double dette qui a retir? une bonne partie de ses chances ? la jeune nation.