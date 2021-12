Prendre autrement en main notre destin?e en 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

2021 s’ach?ve.

Avec ce num?ro, comme le veut la tradition de notre maison, Le Nouvelliste, sa direction, sa r?daction et tous les collaborateurs du journal- du facteur au plus simple contributeur- vous pr?sentent leurs voeux d’un joyeux No?l.

Offrez-vous l’ivresse d’un moment de paix, de joie, de silence, de partage, au fond de vous-m?me, en petit comit? ou en groupe, mais offrez-vous votre moment de No?l.

No?l est une halte festive dont la r?ussite n’a rien ? voir avec le montant d?pens? pour faire bombance, le prix des cadeaux re?us ou le nombre de personnes r?unies autour de vous. No?l est une f?te simple, grandiose ou religieuse, qui se contente d’?tre belle gr?ce ? l’esprit qui l’anime et le caract?rise.

R?galez-vous ! Ne laisser rien ni personne atteindre votre joie, votre s?r?nit?, votre tranquillit?.

Le Nouvelliste – ses responsables et tous ses employ?s- vous souhaite d?j? une belle et heureuse ann?e 2022.

Le journal qui ausculte l’actualit? au quotidien est conscient que 2021 a ?t? horrible ? tous les points de vue pour le pays, les Ha?tiens et les Ha?tiennes. ? bien des ?gards, nous avons tous bu le calice jusqu’? la lie.

Il y a eu des r?ussites individuelles. De belles surprises. Des accomplissements. Dans le sport, la culture, l’enrichissement personnel, ici et l?, des Ha?tiens et Ha?tiennes ont pu tirer leur ?pingle du jeu en d?pit du calendrier tragique de l’ann?e qui s’ach?ve.

De l’assassinat, le 7 juillet, du pr?sident Jovenel Mo?se en sa r?sidence, l?ch? par les siens — magnicide qui ne s’?tait plus produit dans l’histoire du pays depuis plus d’un si?cle –, au tremblement de terre du 14 ao?t qui a d?vast? le Grand Sud, le deuxi?me s?isme majeur qui frappe le pays en une d?cennie, jusqu’? l’explosion du camion-citerne au Cap-Ha?tien, avec sa liste de victimes qui continue de s’allonger, Ha?ti n’a ?t? ?pargn?e ni par ses fils ni par la nature en 2021.

En d?pit des catastrophes – grandes et petites- ?conomiques et sociales, qui ont frapp? le pays et contre lesquelles nous n’avons pas su trouver de r?ponses ad?quates, le doyen de la presse ha?tienne vous demande de vous armer de courage, de pers?v?rance et de clairvoyance pour fa?onner une meilleure ann?e en 2022. Il y va de notre survie personnelle et de celle de la collectivit?.

Ha?ti se doit, sans attendre, de remodeler ses strat?gies s?curitaires, de relancer l’emploi et l’espoir, de raffermir son syst?me ?conomique, de remettre son syst?me financier au service des clients et de la croissance, de repenser l’?ducation, l’instruction et la formation professionnelle, de combattre la corruption, de r?inventer le syst?me judiciaire, de mieux g?rer ses communaut?s ?tablies ? l’?tranger, de construire un vrai syst?me de sant? et d’assurance, de revigorer les aspirations d?mocratiques de la population, de remettre les institutions en ordre de marche et de se mettre ? investir dans ses citoyens.

Pour une meilleure ann?e en 2022, il nous faut renforcer tous les piliers. Toutes les assises. Revoir les fondations, le logiciel et le projet pays.

Bien d’autres d?fis nous attendent en 2022. Il faudra r?pondre ? certains ? titre personnel. Il faudra se colleter collectivement ? d’autres. Faire soci?t? est l’un des d?fis majeurs des temps ? venir. Avoir des r?ves communs aussi.

La politique a failli en 2021 ? produire du meilleur pour Ha?ti. Nos politiciens tardent ? mettre en route la machine du vivre-ensemble. On ne s’entend sur rien dans un pays o? les urnes n’ont consacr? personne depuis des ann?es. Nous sommes mal barr?s et avons l’obligation de sortir des multiples impasses o? la pieuvre ha?tienne s’est enferm?e.

Les aspirants au pouvoir, ceux d’ici, ceux de la diaspora, nos amis de la communaut? internationale, personne n’a la l?gitimit? d’une ?lection, la l?galit? des textes ni la solution ? nos probl?mes et pire, personne ne semble chercher ? s’imposer avec la bonne foi n?cessaire pour r?ussir.

2022 sera un tournant politique. Le pays peut basculer dans un versant ou un autre. Les risques sont grands. Les perspectives sont vertigineuses.

2021 ?tait une ann?e horrible. A nous d’?difier 2022 avec d’autres objectifs, d’autres plans, d’autres projets.

Le Nouvelliste souhaite ? chacun un narratif neuf et bienveillant pour chaque jour de la nouvelle ann?e qui s’annonce et le meilleur pour 2022.

Frantz Duval