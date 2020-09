La France a enregistré 9.843 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record depuis le début de l’épidémie et le lancement des tests à grande échelle, a annoncé jeudi la Direction générale de la Santé. Près de 50.000 nouveaux cas (48.542) ont été comptabilisés en une semaine pendant laquelle plus d’un million de tests ont été réalisés. Depuis le début de l’épidémie en France il y a six mois, 10 millions de tests ont été effectués au total. Le taux…