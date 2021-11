Presnel Kimpembe : plus de 55 000 euros recoltes pour Haiti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La maison Drouot, qui a organise cette vente aux encheres en ligne (1er au 8 novembre), annonce que cette derniere a rapporte en tout et pour tout : 57 780 euros. Une belle recolte de fonds donc reussie par Presnel Kimpembe pour venir en aide au pays natal de sa maman.

S’il faut se fier aux informations de la maison Drouot, parmi les nombreux objets mis aux encheres par Presnel Kimpembe, quelques pieces ont eu un franc succes comme le fleuret qu’Enzo Lefort avait en main lors de la finale des Jeux olympiques de Tokyo. Il a ete vendu a 3 950 euros. C’est un fleuret en or olympique puisque le Francais avait remporte la plus belle medaille. Les maillots de football dedicaces respectivement par Messi et Mbappe ont trouve acquereur a 2 750 et 3 050 euros, et celui de l’equipe de France 2018, signe par de nombreux joueurs 4 050 euros. Parallelement, l’oeuvre d’art “La panthere” de Richard Orlinski a ete vendue a plus de 7 200 euros.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’initiative de Presnel Kimpembe, blesse a la cuisse et absent du rassemblement de l’equipe de France qui s’appretent a jouer aux eliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022, ait ete une franche reussite. Ainsi, les 57 780 euros selon la maison Drouot, qui a abrite la vente, soit l’integralite des fonds recoltes par l’association STRONG3R, va etre reversee a Medecins sans frontieres pour soutenir les actions en Haiti.