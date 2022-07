Primature et Montana entament les n?gociations politiques

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Deux rencontres de n?gociations politiques tenues jeudi et vendredi ? l’h?tel Karibe ont permis aux protagonistes de la crise ha?tienne de s’entendre sur plusieurs points. Les repr?sentants de l’accord de Montana, le Premier ministre Ariel Henry et ses alli?s de l’accord du 11 septembre se sont mis d’accord, entre autres, pour se faire assister dans ces n?gociations politiques par des observateurs. Cependant ils se heurtent ? la question d’int?grer d’autres acteurs politiques aux pourparlers.

Le 14 juillet 2022 a d?but? un troisi?me round de n?gociations politiques cette ann?e entre les tenants de l’accord de Montana, le Premier ministre Ariel Henry et ses alli?s de l’accord du 11 septembre. Pendant les deux premi?res rencontres jeudi et vendredi, ces acteurs politiques ont tent? d’aplanir le terrain des pourparlers politiques. <>, a rapport? au Nouvelliste le Dr Louis G?rald Gilles, membre de la d?l?gation de l’accord de la Primature.

<>, a d?clar? au journal Louis G?rald Gilles.

Pour sa part, l’ancien d?put? Antoine Rodon Bien-Aim? de la d?l?gation de Montana a rapport? au Nouvelliste qu’il n’y a pas eu de v?ritables avanc?es. <>, a-t-il confi? au journal.

L’ancien parlementaire a soulign? que le consensus politique PEN-Montana est toujours attach? ? un ex?cutif bic?phale alors que les signataires de l’accord du 11 septembre pensent que la transition devrait ?tre assur?e par un Premier ministre, en l’occurrence Ariel Henry.

Au cours des n?gociations, les protagonistes ont but? sur la question relative ? la participation d’autres secteurs de la vie nationale aux pourparlers. Si l’?quipe de la Primature est favorable ? l’int?gration d’autres acteurs politiques dans les n?gociations, l’?quipe de Montana estime qu’on devrait d’abord avancer avec les tenants des deux accords en pr?sence avant d’?tendre le processus, a appris Le Nouvelliste.

Les 7 membres de la d?l?gation de l’accord de Montana, les neuf membres de l’accord du 11 septembre, le Premier ministre et son chef de cabinet ont pris part au troisi?me round de discussion.

Edmonde Supplice Beauzile et Alix Richard (secr?taire g?n?ral du Conseil des ministres), deux responsables de l’organisation politique Fusion ; Andr? Michel et Marjorie Michel du Secteur d?mocratique et populaire ; ?mile H?rard Charles de MTVAyiti ; Josu? Pierre-Louis, secr?taire g?n?ral de la pr?sidence ; Louis G?rald Gilles, responsable du parti politique Noulha ; Domingue Orgella, responsable d’organisations de la soci?t? civile et G?nard Joseph, secr?taire d’Etat ? l’Int?gration des personnes handicap?es et le Premier ministre Ariel Henry pour l’accord de la Primature.

Pour l’accord de Montana : Hughes C?lestin, Dunois Eric Cantave, Patrick Joseph, Antoine Rodon Bien-Aim?, Ernst Mathurin, Jacques Ted St-Dic et Magalie Comeau Denis.