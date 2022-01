Printemps de l’art, une matin?e en classe au Centre d’art

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En format vision conf?rence, un bel ?change a eu lieu au Centre d’art, le mardi 25 janvier. Dans le cadre du stage de formation en commissariat d’exposition et m?diation, la classe anim?e par la critique d’art, Veerle Poupeye, a interrog? la plasticienne Pascale Monnin, actuellement en r?sidence ? Trinidad et Tobago.

Pascale Monnin, ancienne directrice artistique du Centre d’art, a permis aux apprenants d’appr?cier les toiles qu’elle pr?pare ? l’occasion d’une exposition qui regroupe neuf femmes de la Cara?be. Son travail bas? sur le th?me <> se d?ploie autour du concept de l’oeuf, vrai coquille o? prennent vie ses cr?ations. Chaque ?l?ment d?velopp? est circonscrit dans une coquille en attente d’?closion.

Les questions se sont succ?d? autour du travail que l’artiste m?ne tambour battant dans cette r?sidence artistique non loin d’Ha?ti. Parall?lement ? cette plasticienne, huit autres femmes participent dans des pays diff?rents de la Cara?be ? une r?sidence artistique : Mafalda Mondestin (Ha?ti), Nadia Huggins (Trinidad and Tobago), Kia Redman (Barbade), Pascale Faublas (Ha?ti), Phaidra Mc Queen (Ha?ti), Miriam Hinds Smith (Jama?que) et Michelle Ricardo (R?publique dominicaine).

Ces neuf plasticiennes ont pu b?n?ficier de r?sidences artistiques gr?ce notamment au Fonds international pour la diversit? culturelle de l’UNESCO.

Ce projet du Centre d’art <>. Il a encore pour but de cr?er une mise en oeuvre d’un r?seau pour la cr?ation et la diffusion de l’art carib?en.

L’atelier de Miriam Hinds Smith au Centre d’art

Avant une s?rie de visioconf?rences au Centre d’art, Poupeye a permis ? la classe de visiter l’atelier de la directrice d’Edna Manley College of the Visual and Performing Arts, sa compatriote, Miriam Hinds Smith. ? quelques pas de la classe de Poupeye, Miriam se d?m?ne avec ses pi?ces travaill?es sur place.

Dans un grand espace de cr?ation, elle offre au regard des stagiaires des oeuvres d’art en techniques mixtes qui met en relief des fibres et des textiles. Son travail fait r?f?rence ? l’op?ration de production de livres. Elle assemble des cahiers, des livres en mettant en oeuvre l’art de la reliure.

Quel sens prend le livre dans le travail de cette enseignante ?

Tout livre entraine l’op?ration de la reliure qui renvoie au verbe <> qui appelle ? une certaine forme d’assemblage tel que promeut l’id?e du Centre d’art qui mobilise des ressources en vue de mettre les talents d’Ha?ti ? d’autres pays de la Cara?be.

Sur une table, elle aligne seulement les parties sup?rieures des chaussures qui se ressemblent toutes. Que veulent dire ces empeignes ? Sont-elles des empreintes ? Sont-elles des chaussures dessemel?es au cours de longues p?r?grinations ? Cette artiste reconnue pour son travail qui fait ?cho au sujet ? caract?re social a beaucoup de choses ? offrir durant cette r?sidence. Elle oeuvre sans rel?che pour ?tre pr?te le jour de l’exposition qui s’ouvrira aussi en ligne.

La sp?cialiste de l’art de la Cara?be et de l’art jama?cain en particulier, Veerle Poupeye, venue en r?sidence pour l’occasion, aura permis ? une dizaine de stagiaires, parmi lesquels ceux qui ont une licence, une ma?trise en histoire de l’art, en critique d’art, en management culturel et aussi des journalistes du monde culturel d’actualiser leur comp?tence dans le rayon du commissariat d’exposition. Ces derniers ont aff?t? leurs exp?riences sous la f?rule de leur enseignante en vue de pr?parer, apr?s Vives, une exposition qui marquera les esprits.