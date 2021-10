Prix des 5 continents: Les villages de Dieu d’Emmelie Prophete finaliste

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

S’etant reunis ce jeudi 21 octobre, a distance, les representants des six Comites* de lecture ont selectionne dix ouvrages finalistes representant 10 pays, parmi les 145 oeuvres candidates qui ont ete proposees.

? Les villages de Dieu d’Emmelie PROPHETE (Haiti) ed. Memoire d’encrier (Canda-Quebec)

Ceux qui sont restes la-bas de Jeanne TRUONG (France-Cambodge) ed. Gallimard (France)

? Dans le ventre du Congo de Blaise NDALA (Congo-Canada) ed. Memoire d’encrier (Canada-Quebec)

? Heritage de Miguel BONNEFOY (France-Venezuela) ed. Rivages (France)

? Le Jardin du Lagerkommandant d’Anton Stoltz (Canada-Quebec) ed. Maurice Nadeau (France)

? Les Lumieres d’Oujda de Marc Alexandre OHO BAMBE (Cameroun-France) ed. Calmann-Levy (France)

? Les Orphelins de Bessora (France-Gabon) ed. JC Lattes (France)

? Le Palais des deux collines de Karim KATTAN (France-Palestine) ed. Elyzad (Tunisie)

? Pas meme le bruit d’un fleuve d’Helene DORION (Canada-Quebec) ed. Alto (Canada-Quebec)

? Soleil a coudre de Jean d’AMERIQUE (Haiti) ed. Actes Sud (France)

De l’avis des comites, <>.

Le jury international**, preside par Paula Jacques (France-Egypte), designera le laureat, le 16 decembre 2021 et l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) assurera ensuite sa promotion sur la scene litteraire internationale durant une annee entiere.

Cree en 2001 par l’OIF, le Prix des cinq continents recompense chaque annee un texte de fiction narratif (roman, recit et recueil de nouvelles) original d’expression francaise. Dote d’un montant de 15 000 euros pour le ou la laureat(e) et de 5 000 euros pour la mention speciale, le Prix des cinq continents de la francophonie permet de mettre en lumiere des talents litteraires refletant l’expression de la diversite culturelle et editoriale en langue francaise sur les cinq continents et de les promouvoir sur la scene internationale. La remise est prevue le 20 mars 2022, en marge de la Journee internationale de la francophonie qui sera celebree dans le cadre de l’Exposition universelle de Dubai, aux Emirats arabes unis.

Rappelons que le Prix des cinq continents 2020 a ete attribue a Beata Umubyeyi, mairesse (Rwanda-France) pour son roman Tous tes enfants disperses (Autrement) et une mention speciale a Paul Kawczac pour son roman Tenebre (La Peuplade). Pour ses 20 ans, le prix diversifie les regards portes sur les oeuvres : il s’enrichit d’un 6e comite de lecture* et accueille 4 nouveaux jures**.

* L’Association Passa Porta (Federation Wallonie-Bruxelles), l’Association des ecrivains du Senegal, l’Association du Prix du jeune ecrivain de langue francaise (France), l’Association Camp litteraire Felix du Canada, l’Association Culture elongo (Congo) et le Comite du Vietnam (Vietnam).

** Compose de quinze ecrivains de renom et d’un membre d’honneur, originaires de tout l’espace francophone, le jury du Prix 2021 reunit : Lise Bissonnette (Canada-Quebec), Venus Khoury-Ghata (Liban), Liliana Lazar (Roumanie), Jean-Marie Gustave Le Clezio (Maurice), Wilfried N’Sonde (Congo-France), Rene de Obaldia (Hong-Kong), Lyonel Trouillot (Haiti), Abdourahman Waberi (Djibouti), Jun Xu (Chine), Beata Umubyeyi Mairesse (Rwanda-France), laureate du prix 2020. ***Mohammed Aissaoui (France-Algerie), Victor Comte (Suisse), laureat 2020 du Prix du jeune ecrivain, Binta Tini, representante de l’Association internationale des libraires francophones (AILF) et Fawzia Zouari (Tunisie-France) rejoignent le jury du prix pour cette edition.