Problème de passeport : le ministre de l’intérieur a.i Garry Conille a annoncé des mesures urgentes pour répondre au cri de la diaspora

Le ministre de l’intérieur et des collectivités territoriales a.i Garry Conille a annoncé des mesures urgentes pour améliorer la production et la livraison à l’unité de passeport à l’ambassade d’Haïti à Washington.

À la suite d’une visite d’inspection à l’ambassade d’Haïti à Washington le lundi 1er juillet 2024, le premier ministre Garry Conille et ministre de l’intérieur par intérim a annoncé aux micros des journalistes que des mesures seront prises urgemment pour résoudre le problème de production et de livraison des passeports à l’unité de production en vue de soulager le calvaire des milliers de compatriotes dans la diaspora qui ne cessent de dénoncer les autorités .

En voyage officiel aux États-Unis du 28 juin au 4 juillet, avant de rencontrer plusieurs dizaines de compatriotes de la diaspora à l’ambassade d’Haïti à Washington, le premier ministre et ministre de l’intérieur a.i Garry Conille a dirigé une séance de travail avec la ministre des affaires étrangères , Dominique Dupuy, la ministre de l’économie et des finances, Kethleen Florestal, le directeur de cabinet du premier ministre, Nesmy Manigat, l’ambassadeur d’Haïti aux États-Unis, Louis Harold Joseph et le directeur a.i de l’immigration, l’ingénieur Jean Osselin Lambert pour répondre à la demande pressante des millions d’haïtiens vivant à l’étranger.

Le ministre Garry Conille dit avoir passé des intructions formelles au directeur de l’immigration a.i Jean Osselin Lambert pour préparer les dossiers de nouveaux employés de l’immigration en vue d’augmenter les resources humaines de l’unité de passeport à Washington à la fin du mois de juillet 2024. Pour l’instant, on a seulement 9 employés qui travaillent à l’unité de passeport. Le ministre a.i annonce une amélioration des équipements et une augmentation de plus de 50% des resources de cette unité pour atteindre la capacité normale de production et de livraison des passeports en vue de satisfaire à la demande de plus de 50 missions diplomatiques éparpillées à travers le monde.

De son côté, le directeur a.i de l’immigration l’ing. LAMBERT explique les différentes étapes à l’unité de passeport telle que la saisie des données, la vérification, l’impréssion,le laminage, le contrôle de qualité et la livraison dans les consulats respectifs . Tout se fait à Washington maintenant avec une équipe reduite de 9 employés sans compter des problèmes de logistique . On a laissé une expérience pillote à Paris pour saisir les données sur place. Après une évalution technique, on va étendre cette expérience à travers les autres consulats. Ça va permettre à l’État de renégocier son contrat de transport avec la compagnie FedEx et reduire le délai de livraison des passeports et donner un service digne aux citoyens haïtiens vivant à l’étranger, a-t-il conclu.

