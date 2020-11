Preble-Rish Haïti, une entreprise sous contrat avec l’Etat haïtien pour approvisionner le marché en produits pétroliers et présentée par certains comme une compagnie proche du pouvoir Tèt Kale, s’est brouillée avec le BMPAD à cause d’un différend commercial. Pour se défendre, Preble-Rish ne prend pas de gants. La compagnie indique que le président Jovenel Moïse a fait des commentaires sur ses contrats avec le BMPAD sur la base d’informations « fausses et trompeuses » de ses conseillers…