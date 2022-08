Produits p?troliers : p?nurie, tensions, petites commandes et 40 milliards de gourdes de subvention publique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les cours du p?trole ont cl?tur? mercredi ? leur plus haut niveau depuis pr?s d’un mois, dynamis?s par la baisse plus importante que pr?vu des stocks am?ricains, ainsi que la perspective d’une possible baisse de la production de l’Opep. Le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI), ?galement pour livraison en octobre, a gagn? 1,22%, ? 94,89 dollars.

Actuellement, la subvention des produits p?troliers est de 44 milliards de gourdes. Le Tr?sor a d?j? pay? 40 milliards de gourdes. Des discussions ont ?t? engag?es avec les compagnies p?troli?res pour reporter la diff?rence, quatre milliards de gourdes, au d?but du prochain exercice fiscal qui commence le 1er octobre 2022. Le gouvernement esp?re une <> qui pourrait s’accompagner d’une baisse du taux du dollar sur le march? des changes apr?s les mesures annonc?es par la BRH et une baisse des prix du p?trole sur le march? international. Cela pourra aider ? faire baisser le niveau de subvention des produits p?troliers, a poursuivi cette source proche du MEF, soulignant <>.

