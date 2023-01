Programme Biden : l’affluence continue ? la DGI

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au service de timbre et ? la banque la foule est moins nombreuse. Les contribuables attendent patiemment leur tour. Les employ?s, quant ? eux, sont plus prudents, glisse un employ?. <>, a-t-il r?v?l?. Ces employ?s usaient de leurs fonctions pour faire b?n?ficier des services ? des particuliers.

Au service d’identit?, deux lignes sont remarqu?es. L’une pour les femmes et l’autre pour les hommes. Les femmes sont peu nombreuses en ce d?but de matin?e. Tous attendent patiemment. Quelques-uns, pour tuer le temps, discutent de football ou de politique. ? l’entr?e du service, un fort dispositif de s?curit? est mis en place. Quatre agents de s?curit?, tous munis de matraque s’alignent. Ici, la priorit? est accord?e aux femmes enceintes, aux ?coliers et aux personnes ? besoins sp?ciaux. ? l’ouverture du service, la ligne avance timidement. <>, confie un homme qui se dit originaire de Carrefour-Feuilles. Pour comble de malheur, les employ?s viennent d’annoncer une panne d’internet. Les gens devront encore attendre longtemps avant de retirer leur matricule fiscal.

